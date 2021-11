Seth Rogen critiqué pour avoir appelé YouTuber dont la voiture a été cambriolée

La bande de Twitter est à nouveau … cette fois en essayant d’annuler Seth Rogen pour avoir osé appeler un YouTuber qui a qualifié la ville natale de Seth de « trouble d’une ville du 3e monde criblé de crimes ».

Seth a vu un message de Casey Neistat, qui a râlé que sa voiture avait été cambriolée, puis a ajouté quelques commentaires de choix sur la Cité des Anges. Il a déclaré que les décorations de la fête d’anniversaire de sa fille de 7 ans avaient été emportées et que le cambrioleur avait laissé des empreintes de mains sanglantes sur la voiture.

Rogan a répondu : « Mec, je vis ici depuis plus de 20 ans. Tu es dingue haha. C’est charmant ici. Ne laisse rien de précieux dedans. C’est ce qu’on appelle vivre dans une grande ville. »

Neistat a riposté, affirmant qu’il se sentait violé et voulait savoir s’il avait le droit d’être en colère. Réponse de Seth – « Vous pouvez être en colère, mais je suppose que je ne considère pas personnellement ma voiture comme une extension de moi-même et je ne me suis jamais vraiment senti violé aucune des 15 fois où ma voiture a été cambriolée », ajoutant : » Une fois, un gars a accidentellement laissé un couteau cool dans ma voiture, donc si cela continue, vous pourriez avoir une petite friandise. »

Cela a envoyé des annuleurs en orbite, reprochant à Seth d’avoir agi comme « privilégié ». Certes, tout le monde ne peut pas faire sauter un cambriolage de voiture, mais Seth répondait à quelqu’un qui est aussi multimillionnaire.

À vrai dire… LA est frappée par la criminalité, y compris un nombre massif de cambriolages – plus de 10 000 en 2021, avec des cambriolages de voitures en hausse de 10 %.

Et, le nouveau phénomène – le pillage d’histoires de luxe en plein jour – est également devenu un gros problème à LA ainsi que dans d’autres villes. La veille de Thanksgiving, un « gang de pillage » a frappé un Nordstrom à LA