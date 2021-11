Seth Rogen critiqué pour son approche « privilégiée » du crime à Los Angeles

Plusieurs fans de Seth Rogen ont peut-être changé de camp vendredi après que l’acteur eut fait un commentaire controversé sur les taux de criminalité en Californie. YouTuber Casey Neistat a sauté sur les réseaux sociaux, clairement enragé lorsqu’il a dit à ses abonnés Twitter que ses voitures avaient été cambriolées la nuit précédente.

« Donc, nos voitures ont été volées ce matin parce que Los Angeles est une ville du tiers monde criblé de crimes, mais une immense gratitude et une immense gratitude envers les officiers qui travaillent dur au [LAPD] qui a non seulement arrêté la mère, mais ils ont récupéré tous nos biens volés », a écrit Neistat. À quoi, le comédien a répondu en prenant pour la ville. « Mec, je vis ici depuis plus de 20 ans », Rogen a répondu. « Tu es dingue haha. Il fait beau ici. N’y laissez rien de précieux. C’est ce qui s’appelle vivre dans une grande ville. »

« Vous pouvez être en colère, mais je suppose que je ne considère pas personnellement ma voiture comme une extension de moi-même et je ne me suis jamais senti violé aucune des 15 fois environ où ma voiture a été cambriolée », a poursuivi Rogen dans un suivi. tweeter. « Une fois, un gars a accidentellement laissé un couteau cool dans ma voiture, alors si cela continue, vous pourriez avoir une petite friandise. »

Mec, je vis ici depuis plus de 20 ans. Tu es dingue haha. Il fait beau ici. N’y laissez rien de précieux. Cela s’appelle vivre dans une grande ville. – Seth Rogen (@Sethrogen) 24 novembre 2021

Ses sentiments n’ont pas été exactement accueillis avec beaucoup de compréhension de la part de nombreuses personnes, car d’autres l’ont appelé pour sa position « privilégié ». « J’aimerais pouvoir vivre une existence aussi insouciante », a déclaré une personne. « Imaginez que vous ne soyez pas riche et que quelqu’un entre par effraction dans votre voiture », a écrit une autre personne. « Ensuite, imaginez des célébrités disant que ce n’est pas grave. » Une troisième personne a ajouté : « Bien sûr que vous pensez que c’est beau. Vous avez déménagé [there] à l’adolescence, puis presque immédiatement devenu riche et célèbre. »

« Seule une personne de caractère bas comme vous rejetterait avec suffisance les préoccupations (très valables) des gens concernant l’état actuel de la criminalité et de la sécurité publique à Los Angeles », a commenté l’avocat Matt Bilinsky, rejoignant le bataillon de ceux qui viennent pour Rogen. « Beaucoup de gens viennent vers moi et parlent de merde sur Twitter en espérant que je m’engagerai avec eux publiquement et leur accorderai de l’attention, mais à la place, je les DM et leur dis d’aller se faire foutre en privé », a tweeté Rogen. « C’est beaucoup plus amusant. »

« Pas aussi amusant que pour moi, je vous assure », a répondu Bilinsky. « Hé mec, aucune idée de qui tu es mais je suis tombé sur ça et je t’invite gentiment à aller te faire foutre », a écrit Rogen. « Haha maintenant je lis tes publications IG et je vois qui tu es. »

À quoi, Bilinsky a poursuivi le combat, ajoutant: « Il semble que la qualité de votre pêche à la traîne sur les réseaux sociaux a reflété le chemin de votre carrière de comédien. Déclin abrupt et embarrassant. »