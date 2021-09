Seth Rogen dit ce que beaucoup pensaient des mesures COVID des Emmys pour lancer le spectacle

in

Lorsque Seth Rogen a présenté les nominés pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique pour lancer les Primetime Emmy Awards 2021 dimanche soir, il a été choqué de voir autant de monde à l’Event Deck à LA Live, un lieu près du Microsoft Theatre à Los Angeles. Après être devenue virtuelle l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, l’Académie de la télévision a choisi d’organiser la cérémonie de cette année en personne avec un nombre limité d’invités. Mais Rogen – et de nombreux téléspectateurs à la maison – étaient toujours surpris de voir autant d’étoiles au même endroit.

“C’est bien d’être ici aux Emmy Awards ! Permettez-moi de commencer par dire que nous sommes beaucoup trop nombreux dans cette petite pièce”, a déclaré Rogen avec un rire nerveux. « Qu’est-ce qu’on fait ? Ils ont dit que c’était à l’extérieur ! Ce n’est pas le cas. Ils nous ont menti ! On est dans une tente hermétique en ce moment. Je ne serais pas venu à ça. nous avons trois énormes lustres que nous nous assurons de ne pas tuer Eugene Levy ce soir. C’est ce qui a été décidé. C’est fou.

(Photo : Rich Fury/.)

En réponse aux blagues de Rogen, l’animateur Cedric the Entertainer a commencé sa prochaine étape en assurant au public à la maison que tout le monde sous la tente était vacciné. Comme Deadline l’a signalé le mois dernier, toute personne ayant assisté aux Emmys et aux Creative Arts Emmys du week-end dernier devait prouver qu’elle était complètement vaccinée et un test COVID négatif. Cédric a plaisanté en disant à quel point c’était agréable d’être l’hôte en personne. “Contrairement à ce dont parlait Seth, ça fait du bien. Nous sommes tous vaxxés”, a-t-il déclaré. “Nous avons dû nous faire vaxxer pour venir ici.”

Rogen a immédiatement commencé à avoir des tendances sur Twitter, car beaucoup ont ressenti la même chose lorsqu’ils ont commencé à regarder l’émission. “J’apprécie Seth Rogen qui appelle le décor intérieur bondé des Emmys, à la fois parce que j’y pensais et parce que c’est maintenant amusant de regarder le spectacle se démener pour corriger le récit”, a tweeté la critique Caroline Siede. “Quelle part du reste des Emmys sera consacrée aux personnes dénonçant Seth Rogen”, a écrit la rédactrice en chef Katey Rich.