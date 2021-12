Seth Rogen dit que les « suprémacistes blancs » publient de mauvaises critiques de l’émission

Seth Rogen dit que « des dizaines de milliers » de suprémacistes blancs laissent intentionnellement de mauvaises critiques sur sa nouvelle émission (Photo : FilmMagic)

Seth Rogen affirme que sa nouvelle émission de Noël reçoit de si mauvaises critiques parce que les suprémacistes blancs la « bombardent de critiques ».

Le comédien, 39 ans, a récemment fait équipe avec Sarah Silverman, 51 ans, pour une émission télévisée d’animation sur le thème de Noël qui n’est décidément pas adaptée aux enfants.

Diffusé sur HBO Max, Santa Inc. raconte l’histoire d’un elfe – exprimé par Sarah – qui veut être la première femme Père Noël.

Santa Inc. a été lancé sur la plate-forme jeudi et a jusqu’à présent fait l’objet de notes assez terribles.

La série a un score lamentable de 3% sur Rotten Tomatoes et une note IMDB de 1,1, ce qui en fait l’émission la moins bien notée jamais sur le site.

L’écrivain Seth dit que les mauvaises critiques sont le travail de « suprémacistes blancs » qui bombardent intentionnellement la série de critiques : laissant de mauvaises critiques simplement à cause du sujet de Santa Inc.

S’adressant à Twitter, la star de Bad Neighbours a écrit: « Nous avons vraiment p ** sed des dizaines de milliers de suprémacistes blancs avec notre nouvelle émission #SantaInc qui est maintenant disponible sur HBOMAX! »

La théorie de la suprématie blanche de Seth a conduit certaines personnes à se moquer de lui sur les réseaux sociaux, une personne lui demandant s’il avait « considéré que l’audience n’était pas basée sur la suprématie blanche et que ce n’était peut-être pas si bon que ça ? ».

Nous avons vraiment énervé des dizaines de milliers de suprémacistes blancs avec notre nouvelle émission #SantaInc qui est maintenant disponible sur HBOMAX ! (Veuillez lire les réponses à ce tweet pour confirmation) – Seth Rogen (@Sethrogen) 3 décembre 2021

Cependant, certains commentaires, en particulier dans les retweets de citations, étaient remplis de racisme alarmant et d’antisémitisme ignoble ; Seth et Sarah sont juifs.

Sur les 267 critiques d’audience de Santa Inc sur IMDB, beaucoup se plaignent de la politique de la série.

Un critique qui a laissé une étoile a déclaré que Seth et Sarah étaient des « activistes politiques » « essayant de nous enfoncer dans la gorge leur programme fou ».

Sarah Silverman fournit la voix du personnage principal de Santa Inc, Candy l’elfe (Photo: .)

Un autre a demandé pourquoi la politique et la race doivent « être introduites dans TOUT aujourd’hui », tandis qu’un autre critique a déclaré que l’émission était « des Blancs disant aux Blancs qu’ils sont mauvais ».

D’autres ont simplement dit qu’ils ne trouvaient pas cela drôle ou qu’ils trouvaient le langage grossier offensant.

La série n’a pas non plus reçu de bonnes critiques de la part des critiques, Variety l’appelant » austère et lourd « , et Decider déclarant qu’il semble » passer au bleu pour le bleu « .

Santa Inc est maintenant en streaming sur HBO Max.

