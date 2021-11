Seth Rogen dit que Will Smith est meilleur que lui pour être célèbre

Les célèbres descendants de Will Smith, Willow et Jaden Smith, se trouvaient à l’hôtel Hollywood Roosevelt à Los Angeles, se préparant pour la première de « King Richard » par Smith – lorsqu’ils ont entendu la voix distinctive de Rogen dans les haut-parleurs de l’hôtel.

Rogen parlait lors d’un panel de sa nouvelle série, « Santa Inc. », pendant le Vulture Festival, et le couple a décidé de s’écraser juste au bon moment, a déclaré une source.

« Rogen donnait à Will Smith et Adam Sandler des accessoires pour être des exemples de deux célébrités qui sont » bonnes pour être célèbres « », nous dit un participant. « Et dire qu’il y a une raison pour laquelle ‘Will Smith est la personne la plus célèbre au monde et je ne suis qu’un Juif qui fait des films de stoner.' »

Nous entendons également que Rogen a souligné: « Tout le monde qui est un grand acteur n’est pas doué pour être célèbre – et tout le monde qui est doué pour être une personne célèbre n’est pas talentueux de quelque façon que ce soit… Ce sont deux compétences très différentes », a-t-il déclaré. , selon une source.

L’acteur joue le rôle du Père Noël dans la nouvelle série animée de HBO, et il a dit à la foule qu’en raison de son éducation juive, il avait été surpris par certains des rituels.

« Les gens adorent Noël et j’en suis émerveillé », a-t-il déclaré. « La première fois que j’ai vu un sapin de Noël, je me suis dit : ‘Oh, ils font vraiment ça.' »

Plus tard dans la nuit, Willow et Jaden ont rejoint Smith et leur célèbre maman, Jada Pinkett Smith, sur le tapis rouge du TCL Chinese Theatre à Hollywood.