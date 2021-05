Seth Rogen dit qu’il n’a “pas l’intention” de travailler avec James Franco après des allégations d’inconduite sexuelle ⋆ .

]]>]]>

Seth Rogen et James Franco sont une force à Hollywood depuis un certain temps. Le couple a gagné de l’or cinématographique en jouant dans la série télévisée sous-estimée Freaks et geeks à leur blockbuster stoner-comedy Pineapple Express. Cependant, il semble que ces jours soient révolus.

Ces dernières années, plusieurs allégations d’inconduite sexuelle ont été portées contre James Franco, la plus récente émanant de l’actrice Charlyne Yi. Yi a exprimé ses problèmes avec Franco sur le tournage de L’artiste désastre, allant même jusqu’à appeler Rogen un «facilitateur».

Rogen a enfin abordé ce drame dans une récente interview avec The Sunday Times, affirmant que ce n’est «pas une coïncidence» que le couple n’a pas travaillé ensemble depuis un certain temps et il pense que ce sera comme ça pendant un moment, avec Rogen ajoutant , “La vérité est que je ne l’ai pas fait et je n’ai pas l’intention de [work with Franco] à l’heure actuelle.”

Interrogé sur leur relation, Rogen a répondu: «Je ne sais pas si je peux définir cela maintenant pendant cette interview. Je peux le dire, euh, vous savez, cela a changé beaucoup de choses dans notre relation et notre dynamique.

Il appelle également cela une expérience douloureuse, mais rien à voir avec ce que les victimes présumées ont vécu: «Je n’ai aucune pitié pour moi dans cette situation.»

