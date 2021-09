Seth Rogen effectue une transformation majeure après avoir rasé sa barbe et ses cheveux

C’est la fin de Seth rogenl’air hirsute.

La star de 39 ans d’An American Pickle a partagé une photo sur Instagram le mercredi 7 septembre. 1 qui s’est montré arborant une coiffure très différente de celle que les fans se sont habitués à voir. Au lieu de ses mèches et de sa barbe hirsutes typiques, ses cheveux étaient coupés de près et montraient un peu de gris sur les côtés, tandis que son visage n’avait qu’une légère barbe.

“Nouveaux cheveux, même regard fumant”, a écrit Seth dans la légende à propos de son expression faciale plutôt sérieuse.

Sur la base de la section des commentaires, les fans étaient généralement surpris mais favorables. De plus, il y avait des opinions de quelques-unes des anciennes co-stars de l’acteur, y compris David Krumholtz, qui est apparu avec Seth dans This Is the End et l’a également rejoint pour le casting de Sausage Party. “Vous venez de regarder dans mon âme et d’extraire la seule goutte d’obscurité de mon cœur”, a plaisanté David.

Justin long, qui a joué un rôle de soutien dans le film de Seth, Zack et Miri Make a Porno, a écrit : “Classic Rogen smolder”, ajoutant des cœurs-yeux et des emojis de feu.