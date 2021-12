Seth Rogen est devenu étrangement silencieux à propos de son échec de dessin animé de Noël réveillé – RedState

Cela n’a pas été un bon moment pour Seth Rogen. Il était enthousiasmé par son dessin animé de Noël intitulé « Santa Inc ». sur HBO Max, il a publié avec Sarah Silverman un message féministe sur la chute du patriarcat représenté par le Père Noël, un homme blanc qui s’attribue le travail acharné d’elfes plus divers.

Mais cette excitation s’est rapidement transformée en colère alors que son toon bombardait horriblement. Il a essayé d’utiliser ces mauvaises critiques d’audience à son avantage en s’en prenant à Twitter et en proclamant que son émission avait « vraiment énervé des dizaines de milliers de suprémacistes blancs », essayant effectivement de donner envie à ses collègues de gauche de la regarder par dépit et/ ou prendre sa défense.

Sauf que ça n’a pas marché non plus. Le dessin animé anti-Noël de Rogen a langui sous de mauvaises critiques du public et presque aucune critique critique.

(LIRE: Seth Rogen s’en prend à ses bombes de dessin animé de Noël réveillées)

Quand j’ai écrit à ce sujet au départ, « Santa Inc. » avait un score d’audience épouvantable de trois pour cent sur Rotten Tomatoes du public, et aucun score critique en raison du manque de critiques de critiques professionnels. Rogen sera ravi de savoir qu’au moment d’écrire ces lignes, le score a en fait atteint un énorme quatre pour cent.

Je suis sûr qu’il est fier, mais malheureusement, cela fait toujours « Santa Inc. » l’une des émissions les moins bien notées de tous les temps sur Rotten Tomatoes.

Jeremy Hambly de The Quartering sur YouTube a suivi la débâcle et a remarqué quelque chose de très intéressant. Ni Rogen ni Silverman ne semblent plus commenter leur propre dessin animé.

Effectivement, je suis allé dans les flux Twitter de Rogen pour voir s’il avait dit quelque chose de plus, et il ne l’a pas fait. Faire une recherche sur Google révèle également qu’en ce qui concerne Rogen, tous les médias semblent avoir évolué en parlant de cette débâcle et qu’une plus grande attention semble être dirigée vers Rogen se présentant très haut lors d’un concert d’Adele.

Si je ne connaissais pas mieux, la nouvelle stratégie semble être de ne pas défendre « Santa Inc. » mais pour complètement le trouer dans la mémoire. Non seulement les médias semblent en détourner l’attention, mais Rogen et Silverman semblent également vouloir garder le silence à la radio sur la catastrophe.

On pourrait penser qu’il y aurait plus d’efforts pour défendre la monstruosité, au moins auprès des fans réveillés et même des alliés des médias, mais ce n’est pas le cas. Les journalistes ne veulent même pas y toucher, que ce soit dans les critiques ou en discutant des apparents « suprémacistes blancs » qui l’attaquent.

Il semble que Rogen ait pris un énorme « L » ici, mais ce n’est pas seulement Rogen, c’est l’idée que les gens aiment ce genre de « comédie ». C’est le genre de comédie qui n’est pas censée susciter le rire mais l’accord de ceux du camp de Rogen. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas dans le camp de Rogen. L’éveil perd de son éclat dans la société, comme il se doit. C’est l’une des idéologies les plus racistes, sexistes et fanatiques que l’Amérique ait jamais adoptée comme tendance dominante.

Il peut essayer de les qualifier de « suprémacistes blancs » autant qu’il le souhaite, mais en fin de compte, Rogen est celui qui méprise les autres et essaie de provoquer la division. Essayer de lier cette division à Noël était une recette pour un désastre dès le départ.

Un échec bien mérité.