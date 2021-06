Seth Rogen partage la date de sortie du redémarrage de Teenage Mutant Ninja Turtles en animation CG .

L’un des groupes de héros les plus appréciés de la culture pop se prépare pour une autre tournée de pizza et de grand écran. Nous avons déjà signalé le prochain redémarrage animé par CG de Teenage Mutant Ninja Turtles, mais nous avons maintenant une date de sortie pour ce nouveau film.

Du producteur Seth Rogen et Nickelodeon, Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello reviendront au cinéma le 11 août 2023. Rogen s’est rendu sur son Twitter pour partager la date, ainsi que des griffonnages de cahier remplis de détails. Découvrez le tweet ci-dessous :

#TMNT pic.twitter.com/NXAIufxYMe – Seth Rogen (@Sethrogen) 1er juin 2021

Jeff Rowe, co-réalisateur et scénariste du film d’animation Netflix Les Mitchells contre les Machines, dirigera le film. Brendan O’Brien écrira le redémarrage ; O’Brien a déjà fait équipe avec Seth Rogen car il a écrit les deux Voisins et Voisins 2: Augmentation de la sororité.

Ce nouveau film marquera le deuxième film d’animation Teenage Mutant Ninja Turtles film. En 2007, TMNT a été libéré et a vu Chris Evans et Sarah Michelle Gellar dans le casting de la voix. La franchise a vu cinq autres sorties sur grand écran, toutes en direct, les deux dernières mettant en vedette des tortues générées par ordinateur. Au total, ces films ont rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office.

Lien source