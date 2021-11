La star était détendue à propos des cas de criminalité automobile dans la ville (Photo: Rex/Twitter/Sethrogen)

La défense de Seth Rogen de Los Angeles comme « charmante » après qu’une star de YouTube l’ait qualifiée de « merde » à la suite d’effractions dans une voiture a généré des réactions négatives alors que les utilisateurs des médias sociaux ont qualifié l’acteur de « privilégié ».

Le créateur de contenu Casey Neistat s’est adressé à Twitter pour révéler sa frustration d’avoir fait cambrioler ses véhicules à Los Angeles, écrivant: «Donc nos voitures ont été volées ce matin parce que Los Angeles est un crime criblé de crimes du tiers monde, mais une immense appréciation et gratitude aux agents assidus du @LAPDWestLA qui ont non seulement arrêté la mère ** ker, mais ils ont récupéré tous nos biens volés [sic].’

L’acteur Seth, cependant, a répondu au tweet de Casey pour lui dire qu’il était « dingue » d’être négatif à propos de leur ville natale commune.

« Mec, je vis ici depuis plus de 20 ans », a-t-il écrit. ‘Tu es dingue haha. Il fait beau ici. N’y laissez rien de précieux. Cela s’appelle vivre dans une grande ville.

La réponse de la star du Roi Lion a ensuite agacé certains fans, qui l’ont qualifié de » privilégié » et » déconnecté « .

« Imaginez être si riche et privilégié que vous pouvez vous permettre de ne pas vous inquiéter si votre voiture est cambriolée », a commenté une personne, tandis qu’une autre a tweeté: « Ça doit être sympa d’avoir ce genre de privilège. »

YouTuber Casey a partagé sa colère d’avoir été victime d’un crime (Photo : Twitter/Casey)



Seth a défendu LA en réponse aux commentaires de Casey (Photo : Twitter/Sethrogen)



L’acteur a déclenché un contrecoup et une discussion avec ses réponses (Photo: .)

« Ah, oui, le millionnaire n’est pas dérangé, donc le reste d’entre nous ne s’en soucie pas non plus. Vérifie ta bulle, Seth », était une autre réponse.

Alors que Casey et Seth se lançaient dans un petit va-et-vient, l’acteur de 39 ans a révélé qu’il avait fait cambrioler sa voiture « une quinzaine de fois » au fil des ans, mais qu’il « ne s’est jamais vraiment senti violé ».

Révélant que la raison en était qu’il « a vécu à West Hollywood pendant 20 ans et s’est garé dans la rue », Seth a ajouté: « De plus, ça craint que votre merde ait été volée, mais LA n’est pas une ville de merde ». En ce qui concerne les grandes villes, cela a beaucoup à offrir.

Imaginez être si riche et privilégié que vous pouvez vous permettre de ne pas vous inquiéter si votre voiture est cambriolée – qui veut essayer le prochain ð????¨ð????± (@greencomulon) 25 novembre 2021

ah, oui, le millionnaire n’est pas dérangé, donc le reste d’entre nous ne s’en soucie pas non plus. Vérifie ta bulle, Seth – Le chien tigre (@TigerDogB) 25 novembre 2021

Ah, les célébrités. Les affirmations selon lesquelles leurs niveaux de richesse ridicules signifient qu’ils sont complètement déconnectés sont un non-sens. Après tout, nous sommes tous d’accord pour dire que notre voiture se fait voler comme un gros rien. Aucune conséquence financière sur nos vies. Obtenez-en un autre, facile ! C’est ce qu’on appelle « vivre en ville » ! – rutheday99 (@rutheday99) 25 novembre 2021

D’autres ont félicité l’acteur pour sa défense de LA, avec un commentaire: « Bien joué. Ce type peut ressentir ce qu’il ressent, mais c’est la façon dont il l’exprime qui m’énerve.

« Dites que vous vous sentez violé. N’assimilez pas cela à une ville où vivent 10 millions de personnes et le « 3e monde » (un terme lui-même complètement dépassé) [sic].’

Reconnaissant la chaleur que son tweet lui avait procurée, l’artiste canadien a ensuite publié sur sa méthode pour faire face aux critiques en ligne.

« Beaucoup de gens viennent vers moi et parlent de merde sur Twitter en espérant que je m’engagerai avec eux publiquement et leur accorderai de l’attention, mais à la place, je les DM et leur dis d’aller se faire foutre en privé », a-t-il écrit.

« C’est beaucoup plus amusant. »

Seth a révélé comment il aime répondre aux critiques (Photo : Twitter/Sethrogen)



Le prochain grand rôle de l’acteur est dans Pam & Tommy (Photo : Hulu)

Seth, un écrivain et producteur actif aux côtés de son jeu d’acteur, sera à nouveau sur nos écrans l’année prochaine dans la mini-série Hulu controversée mais très attendue Pam & Tommy.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Il incarne Rand, l’un des hommes qui est entré en possession de la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee, qui a été volée dans leur maison et a circulé publiquement en 1995.

La star de Baywatch, 53 ans, et le batteur de Mötley Crüe, Tommy, 58 ans – qui ont divorcé en 1998 et partagent deux enfants – ne sont pas impliqués dans le projet.

Vous avez une histoire ?

