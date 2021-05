Seth Rogen révèle ce qui s’est passé à l’époque où Tom Cruise lui a donné le pitch de la Scientologie

Comme le déclare Seth Rogen, cette réunion a eu lieu pendant le mariage de Tom Cruise avec Katie Holmes, et ils ont rencontré la fille du couple, qui à l’époque n’avait pas encore été révélée au public. Puisque Suri a 15 ans, cela placerait cette réunion après 2006, ce qui signifie qu’ils auraient peut-être voulu Cruise pour Knocked Up de 2007 ou – et c’est ce que je suis prêt à parier – jouer le rôle qui est allé à Adam Sandler. dans Funny People (2009). Sandler est un célèbre comédien qui encadre le stand-up aspirant de Rogen. Cruise aurait rendu le rôle très différent, mais comme nous le savons, cette collaboration n’a jamais été censée être.