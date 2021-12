Seth Rogen et Billy Eichner rencontreront la famille royale à l’avant-première britannique de « Lion King »

Seth rogen est devenu un peu trop haut avant un Adèle concert – ce qui en fait l’un des moments les plus drôles de 2021.

La star de Santa Inc. est apparue dans le Tonight Show le 1er décembre et a parlé à Jimmy Fallon de son expérience VIP lors du concert spécial d’Adele One Night Only. « J’étais là », a-t-il déclaré à l’hôte. « J’étais au premier rang du concert d’Adele et c’est aussi surprenant pour moi que n’importe qui parce que je n’avais aucune idée, j’assistais à l’enregistrement d’un concert spécial d’Adele. »

Seth a révélé qu’il avait reçu l’invitation à l’émission spéciale, qui avait été mise sur écoute avant d’être diffusée le 14 novembre, et qu’il pensait que ce serait juste un « petit concert ». Avant de se rendre au spectacle, lui et sa femme Lauren Miller ont décidé d’avant-match. « Ma femme et moi, nous nous sommes dit ‘C’est un concert d’Adele, c’est dans le parc’, a déclaré la star de Pineapple Express. . ‘ »