Seth Rollins a dû être empêché d'” étrangler ” Vince McMahon après la catastrophe de Hell in a Cell contre The Fiend

Seth Rollins n’a jamais caché qu’il n’était pas satisfait de la façon dont son match avec The Fiend s’est déroulé fin 2019.

Leur affrontement Hell in a Cell a été élu pire match de l’année par le Wrestling Observer et ses lecteurs, et a été critiqué par les fans en ligne et dans l’arène la nuit.

Les fans n’ont pas aimé le match Rollins vs Fiend Hell in a Cell, ni le feu rouge

Parmi beaucoup de choses, la finition DQ dans un match prétendument barbare comme Hell in a Cell, était un problème pour les fans. Tout comme le fait que le match ait été organisé comme si Bray Wyatt était un talon de tueur alors qu’en réalité, les fans l’adoraient.

S’adressant à Stone Cold Steve Austin sur Broken Skull Sessions, Rollins a révélé qu’il était prêt à étrangler McMahon quand il est revenu à travers le rideau.

« Les choses arrivent pour une raison, elles arrivent comme elles sont censées arriver. C’était ce que c’était, mais nous y sommes », a-t-il déclaré.

« L’endroit où nous sommes maintenant n’existe pas sans ce match. Donnez-lui une tournure positive maintenant parce que je peux regarder en arrière un an et demi plus tard, mais à l’époque, j’ai franchi ce rideau et j’étais prêt à étrangler Vince McMahon.

« Je ne plaisante pas. TJ Wilson était là pour me retenir. J’ai regardé Vince droit dans les yeux, je l’ai regardé, il m’a regardé, nous ne nous sommes pas dit un seul mot et il est sorti.

Rollins dit qu’il était prêt à accompagner McMahon pour son appel ce soir-là, mais des têtes plus froides ont prévalu et ils ont parlé le lendemain à la place.

«Je suis allé dans le bureau de Vince, j’étais beaucoup plus calme et j’ai dit:« Parlons-en. Nous devons comprendre ce que nous faisons ici, car cela ne peut plus se reproduire. C’était civil, mais ça m’a pris une nuit », a-t-il admis.

“J’étais prêt à partir. Si quelqu’un n’était pas là pour s’assurer que j’allais bien… mon tempérament et l’adrénaline.

Rollins a été disqualifié pour avoir frappé “The Fiend” Bray Wyatt avec une masse

McMahon, comme il le fait toujours, a eu le dernier mot dans la nuit et le résultat lui appartient. Pourtant, Rollins pense que cela aurait pu être différent si le match avait été exécuté comme lui et Wyatt l’avaient imaginé.

« Dans ma tête, si tu reviens au match, je suis convaincu que si ça s’était passé dans notre sens, ce ne serait pas [voted Worst Match of the Year in the Wrestling Observer]. “

«Ma vision de ce que ce match allait être était très différente de ce que nous devions faire. Nous sommes allés là-bas et avons fait ce qu’on nous a dit de faire au mieux de nos capacités », a-t-il expliqué.

