Seth Rollins attaqué par un fan en direct sur WWE RAW, un fan aurait été arrêté

La star de la WWE Seth Rollins a été attaquée par un fan lors de Monday Night Raw au Barclays Center de Brooklyn, New York, hier soir.

Le joueur de 35 ans remontait l’allée après avoir allongé Finn Balor lorsqu’il a été pris en embuscade par un fan de sprint et plaqué au sol.

Le fan a couru sur Seth Rollins et l’a chargé

Rollins a bien fait de mettre l’attaquant dans une prise de tête et alors qu’ils se précipitaient sur le sol, la sécurité est finalement intervenue alors que les corps affluaient des coulisses.

L’ancien quadruple champion du monde a réussi à préserver son caractère alors qu’il se libérait et reculait vers l’entrée. Les fans ont repéré des noms comme Becky Lynch et Michael Hayes attendant Rollins en haut de la rampe.

Voir ci-dessous certaines des vidéos de fans qui ont capturé l’incident qui s’est produit entre Rollins et le fan.

« La WWE prend la sécurité de ses artistes très au sérieux. L’individu qui a attaqué Seth Rollins a été remis au NYPD et sera poursuivi dans toute la mesure de la loi », a déclaré la WWE à talkSPORT dans un communiqué.

Marc Raimondi d’ESPN a rapporté : « Un homme de 24 ans a été arrêté à Brooklyn à la suite d’une attaque contre le lutteur de la WWE Seth Rollins lors de l’émission Raw TV à Brooklyn, a déclaré un porte-parole du NYPD à ESPN. Les charges sont en attente. Aucun nom n’a encore été dévoilé.

Alors que l’agresseur était sorti de l’arène par la sécurité, la foule lui a lancé des chants « cul **** ».

Seth Rollins s’en sort indemne

Heureusement, Rollins a échappé à l’incident indemne et il a pu revenir au spectacle pour l’événement principal où il s’asseoirait au bord du ring pendant le match pour le titre de la WWE entre Big E et Austin Theory.

Rollins a fait ses débuts à la WWE à Survivor Series en 2012 dans le cadre de The Shield. Cet incident survient un jour après l’itération 2021 du pay-per-view et Rollins a fini par être le seul survivant du match d’élimination traditionnel à cinq contre cinq de RAW et SmackDown.