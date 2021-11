Seth Rollins dit que l’attaque des fans était « terrifiante », gardez-le à l’écart de la WWE !

Lire du contenu vidéo

Superstar de la WWE Seth Rollin parle du fan incontrôlable qui l’a harponné lors d’un enregistrement de « Raw », disant qu’il était choqué et terrifié et pense que l’attaquant devrait être banni – du moins pour le moment.

Le lutteur de 35 ans vient d’atterrir à Los Angeles, moins de 24 heures après avoir été victime de la tentative d’agression, et il a admis avoir été secoué par tout cela.

« C’est terrifiant, frère », a déclaré Rollins, décrivant l’incident en détail.

« C’est arrivé très vite. Je réagissais surtout et j’espérais que notre sécurité viendrait faire son travail. Ce qu’ils ont fait très rapidement. Et puis j’essayais juste de me détacher et de passer à autre chose. J’espère que tout le monde va bien. »

Après l’attaque, il y avait de la confusion quant à savoir si toute la mêlée faisait partie du spectacle … quelque chose que Rollins a abattu, en disant: « Une fois le tacle arrivé, je savais ce qui se passait. Le gars se précipitait au coin de la rue. »

Heureusement, Seth dit qu’il n’a pas été blessé lors de l’attaque.

« Non, pas de blessures graves. Rien de tel. J’étais en sécurité, nous étions en sécurité. Tout allait bien. »

Comme nous l’avons signalé précédemment, le fan de 24 ans a été frapper avec 2 charges à New York … mais Rollins était discret sur s’il voulait que le gars soit puni pénalement.

Cependant, Seth est sûr qu’il ne veut pas voir le fan assis au bord du ring lors d’un événement de la WWE de si tôt.

« Je pense qu’en priorité, il ne devrait probablement pas être autorisé à assister aux événements. »