Seth Rollins dit qu’il est “incroyable” d’être considéré comme M. SummerSlam aux côtés de la légende de la WWE Bret Hart avant le match de rêve avec Edge

Ce samedi, Seth Rollins et Edge se rencontreront pour la première fois.

La paire s’affrontera à SummerSlam, le deuxième plus grand événement à la carte de la WWE de l’année, au Allegiant Stadium de Las Vegas.

Seth Rollins a “menacé” Edge

La rivalité mijote depuis des années après que Rollins a menacé de piétiner le cou réparé chirurgicalement d’Edge en 2014.

Edge est sorti de sa retraite au Royal Rumble en 2020 et après avoir travaillé avec d’abord Randy Orton puis Roman Reigns, la Superstar Rated-R entre maintenant en collision avec Rollins.

Face à Rollins, Edge affronte un homme avec un record incroyable à SummerSlam.

L’ancien membre de Shield a une fiche de 6-1 à SummerSlam avec des victoires comme remporter le titre universel de Brock Lesnar, devenir le double champion contre John Cena, faire équipe avec Dean Ambrose pour battre Cesaro et Sheamus pour les titres par équipe et vaincre Dolph Ziggler pour le Titre intercontinental.

Dominik Mysterio a réalisé une excellente performance lors de ses débuts à la WWE

Ses autres victoires qui n’avaient pas de titre en jeu l’ont vu remettre à Dominik Mysterio ses débuts et vaincre Dean Ambrose dans un match de bûcheron en 2014.

La seule défaite de son CV à SummerSlam est survenue contre Finn Balor pour le premier titre Universal en 2016.

S’adressant à talkSPORT, Rollins a pris plaisir à voir les fans l’appeler «M. SummerSlam’ et j’ai pensé que c’était vraiment un éloge d’être dans cette conversation avec Bret Hart.

« J’ai eu une bonne série de matches SummerSlam, je dirai. Évidemment, comparé à The Hitman, il y a une grande estime, donc c’est assez incroyable », a déclaré Rollins.

Bret Hart est l’un des meilleurs interprètes que la WWE ait jamais eu

«Mais à ce stade de ma carrière, SummerSlam est énorme, mec. Surtout cette année. Le match en lui-même contre Edge est énorme, mais l’événement est énorme. C’est la première fois que nous allons pouvoir être à l’intérieur d’un stade plein en un an et demi, donc c’est vraiment excitant de savoir que nous avons cela à venir samedi. La pression est de mise.

« Pour moi, SummerSlam est toujours numéro deux sur le calendrier de la WWE. Enfant, j’adorais ça, donc pouvoir faire partie de la tradition, de l’histoire et de l’héritage de cet événement est assez spécial. Je les attache très serrés pour SummerSlam.

Hart a eu une course spectaculaire à SummerSlam en toute équité. La Hart Foundation battant Demolition dans un match de deux chutes sur trois à SummerSlam 1990 tient toujours, SummerSlam 1991 l’a vu organiser une clinique avec Mr Perfect pour le titre Intercontinental, puis un an plus tard à Wembley à Londres, Angleterre , il démolirait la maison avec le British Bulldog dans ce qui est devenu un match emblématique.

Bret Hart et le British Bulldog après leur classique à SummerSlam 1992

Après cela, il a affronté Jerry ‘The King’ Lawler en 1993 avant d’avoir ce que beaucoup considèrent comme le plus grand match en cage de l’histoire de la WWE en 1994 avec son frère, Owen.

Il prendrait le titre de la WWE à l’Undertaker en 1997 et il est revenu dans l’entreprise de nombreuses années plus tard pour participer au match par équipe 7v7 entre la Team WWE et The Nexus.

Parmi les autres noms qui méritent d’être dans la conversation, citons John Cena et Brock Lesnar, mais Rollins est certainement sur la bonne voie.