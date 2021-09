Seth Rollins prêt à étrangler Vince McMahon après un match “horrible” à la WWE .

Rollins fulminait (Photo: WWE)

La superstar de la WWE Seth Rollins a admis qu’il était “prêt à étrangler” Vince McMahon après son match avec The Fiend à Hell In A Cell 2019.

Il y a deux ans, l’architecte a affronté le sinistre alter ego de Bray Wyatt à l’intérieur de la chambre titulaire, mais les fans ont été moins qu’impressionnés par l’éclairage rouge rendant l’action difficile à voir, tandis que la réservation du combat a également été fortement critiquée.

Bien que cette nuit ait fini par conduire au personnage actuel de Seth, au moment où il fulminait après avoir blâmé McMahon pour la façon dont les choses se sont déroulées la nuit.

S’adressant à ‘Stone Cold’ Steve Austin sur Broken Skull Sessions, il a déclaré: ‘Les choses arrivent pour une raison, elles se passent comme elles sont censées se produire. C’était ce que c’était, mais nous y sommes.

«Où nous sommes maintenant n’existe pas sans ce match. donnez-lui une tournure positive maintenant parce que je peux regarder en arrière un an et demi plus tard, mais à l’époque, j’ai franchi ce rideau et j’étais prêt à étrangler Vince McMahon.

‘Je ne plaisante pas. TJ Wilson était là pour me retenir. J’ai regardé Vince droit dans les yeux, je l’ai regardé, il m’a regardé, nous ne nous sommes pas dit un seul mot et il est sorti.

Il semblait blâmer Vince pour la façon dont cela s’est déroulé (Photo: WWE)

Au lieu de cela, Rollins a discuté avec Paul Heyman – qui était le directeur créatif de Raw à l’époque – avant de s’asseoir avec McMahon le lendemain.

«Je suis allé dans le bureau de Vince, j’étais beaucoup plus calme et j’ai dit:« Parlons-en. Nous devons comprendre ce que nous faisons ici parce que cela ne peut plus se reproduire. » C’était civil, mais ça m’a pris une nuit », a-t-il admis.

‘J’étais prêt à partir. Si quelqu’un n’était pas là pour s’assurer que j’allais bien, mon tempérament et l’adrénaline.

‘Dans ma tête, si tu reviens au match, je suis convaincu que si ça s’était passé dans notre sens, ce ne serait pas [voted Worst Match of the Year in the Wrestling Observer].’

Il s’avère que l’idée de Seth pour le match “était très différente” de la façon dont les choses se sont déroulées la nuit, et il pouvait sentir la foule s’enflammer alors que lui et Bray exécutaient à la place ce qu’on leur disait de faire.

“Ma vision de ce que ce match allait être était très différente de ce que nous devions faire. Nous sommes allés là-bas et avons fait ce qu’on nous disait de faire du mieux que nous pouvions », a-t-il expliqué.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



« Évidemment, comme c’était en cours, j’ai senti… vous le regardez en arrière, ce sont des huées entassées sur des huées entassées sur des huées et à la fin, la réaction lorsque le public n’a pas obtenu le résultat qu’il voulait, c’est une vraie pilule difficile avaler.

‘C’est nul. C’est un sentiment nul. Vous y revenez maintenant, nous avons parlé du personnage de Drip God, ce personnage n’existe pas sans ce match. C’est vraiment le catalyseur de ce qui s’est passé plus tard cette année-là.

“Cela s’est passé en octobre, au moment où décembre et janvier arrivent, je ne suis plus” Burn It Down ” Seth Rollins, je suis un être totalement différent. “

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Doudrop de la WWE a obtenu le sceau d’approbation de Vince McMahon alors qu’il riait de la description parfaite du rôle de catcheur



PLUS : À l’intérieur des entraînements « monstres » de Vince McMahon à 2 heures du matin alors que le patron de la WWE reste déchiré avant le 76e anniversaire

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();