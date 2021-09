Seth Rollins révèle comment il a « gagné Brock Lesnar » après un début difficile avec Beast Incarnate à la WWE

in

Brock Lesnar n’est pas un homme facile à convaincre et comme Seth Rollins l’a révélé, cela prend du temps.

Au cours d’une conversation avec Stone Cold Steve Austin sur Broken Skull Sessions, Rollins a révélé à quel point travailler avec The Beast Incarnate n’est pas une tâche facile au début.

Brock Lesnar est revenu à la WWE à SummerSlam

Alors comment l’a-t-il conquis ? Avec un seau de Coors Light, bien sûr.

“J’ai vraiment aimé travailler avec lui”, a déclaré Rollins à propos de leur match à WrestleMania 35. “J’ai beaucoup appris de lui et je savais qu’il aimait Coors Light, alors j’avais un bon seau de Coors Light dans son vestiaire, juste comme un Merci.

«Je pense que cela l’a vraiment conquis. Nous nous sommes assis après et avons bu quelques verres. Désolé de gâcher ta mystique, Brock, mais tu es en fait un gars sympa quand tu veux l’être », a déclaré Rollins avec un sourire.

Bien sûr, Rollins et Lesnar ouvriraient le spectacle ce soir-là, quelque chose de plus inhabituel pour une rencontre pour le titre mondial à WrestleMania.

WWE

Brock Lesnar à son meilleur sur RAW avec Rollins

Il y a eu trois énormes victoires babyface dans la nuit avec Kofi Kingston, Rollins et sa désormais épouse, Becky Lynch, tous remportant des titres mondiaux.

Mais Rollins dit que c’est Lesnar qui leur a suggéré d’ouvrir le spectacle.

“Au départ, lorsque la carte est sortie, nous étions censés continuer juste avant eux [first women’s main event].

“Brock était comme ‘Non, nous devons faire quelque chose de différent. Ça va faire mal aux deux matchs s’ils sont consécutifs… Ça va couper le souffle aux deux arrivées.

Rollins et Lesnar ont une longue histoire à ce stade

« Nous devons changer cela, faisons quelque chose que nous n’avons jamais fait. Allons d’abord.

“Il a fallu un peu de conviction pour pousser Vince dans cette direction, mais moins d’une heure après le spectacle, nous n’avons fait le changement qu’une heure après notre sortie.”

Rollins avait déjà travaillé avec Lesnar, mais ils n’avaient pas aussi bien fonctionné au début.

Après que Rollins ait encaissé Lesnar pendant WrestleMania 31, ils s’affronteraient au prochain pay-per-view, Battleground.

Cependant, l’histoire concernait vraiment le retour de The Undertaker et Lesnar n’était pas content d’être le dernier à le savoir ce jour-là.

Brock Lesnar est l’un des hommes les plus talentueux mais les plus coriaces de la lutte

“Mais il [Brock Lesnar] était comme, ‘Ils vont se souvenir de moi et ‘Taker partant, alors pourquoi veux-tu faire tout ce cr*p?

« Personne ne s’en souciera. Racontez simplement une histoire simple, nous irons jusqu’au bout et nous ferons l’affaire avec ‘Taker at SummerSlam.

« Désolé, mais c’est comme ça.

Seth Rollins est actuellement l’un des meilleurs joueurs de la WWE

«Je me souviens avoir eu le cœur brisé. Je me souviens m’être dit : « Mec, pourquoi ce type est-il comme ça ? Il ne veut pas travailler avec des talents plus jeunes ? Qu’est-ce que c’est que ce bullcr*p ?’

« Mais je n’ai pas compris, mec. Je n’ai pas vu la situation dans son ensemble », a déclaré Rollins.

