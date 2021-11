Sette Camara sécurise le siège de Dragon Formula E pour une troisième saison

Dans le tour d’horizon: Sergio Sette Camara est la première signature de l’équipe de Formule E appartenant à Penske Dragon pour 2022

Sette Camara scelle son séjour en Formule EDragon-Penske a trouvé son premier pilote pour la saison 2021-22 de Formule E, deux semaines seulement avant le début des essais de pré-saison à Valence, en prolongeant sa relation avec Sergio Sette Camara.

Le joueur de 23 ans a été signé dans l’équipe en tant que pilote de remplacement en 2020 pour la finale de la saison à Berlin en six courses, puis a continué pour toute la campagne 2020-21. Ses meilleurs résultats sont survenus lors de la deuxième course de la saison à Diriyah, se qualifiant deuxième et terminant quatrième.

Il n’y avait qu’un seul autre pointage, une huitième place à Londres, et il est arrivé 22e au classement.

« Je suis très heureux et fier de continuer avec Dragon/Penske dans la saison huit », a déclaré Sette Camara. « La Formule E est l’un des championnats les plus compétitifs au monde et je ferai de mon mieux dans chaque course pour obtenir les résultats que l’équipe mérite. Je suis déterminé à revenir fort.

Sette Camara a déjà occupé des postes en Formule 1 avec McLaren et Red Bull, a décroché une pole en Super Formula et remporté trois courses en Formule 2.

Essais Yelloly de BMW pour Aston Martin en F1

Yelloly testé pour l’équipe lorsqu’elle s’appelait Racing Point.

Une journée de course exclusive aux recrues de Formule 1 aura lieu parallèlement au test de pneus Pirelli 2022, et le travail de Yelloly dans la voiture d’Aston Martin sera de vérifier l’étalonnage avec le simulateur dans certains domaines étant donné que la voiture elle-même ne sera plus développée.

Ce sera sa troisième participation aux essais pour l’équipe basée à Silverstone, ayant conduit à Barcelone en 2015 lorsque l’équipe était connue sous le nom de Force India, puis sur le même circuit en 2019 alors qu’elle opérait sous le nom de Racing Point.

Yelloly, vainqueur en GP3 et en Formule Renault 3.5 au cours de sa carrière en monoplace, a remporté cette année la pole de la redoutable course de voitures de sport des 24 Heures du Nurburgring et l’a remportée en 2020 en tant que pilote d’usine BMW.

Le steward de F1 utilise le kart de Ricciardo pour une équipe indigène

Racing Together, un projet mis en place pour augmenter le nombre d’adolescentes australiennes indigènes participant au sport automobile et qui a attiré l’attention de Lewis Hamilton, a annoncé le lancement d’une équipe de karting entièrement féminine en 2022.

L’équipe de course sera en association avec Patrizicorse, l’un des plus grands distributeurs de karting d’Australie, et disposera d’une équipe de quatre personnes d’origine aborigène et insulaire du détroit de Torres. Il y aura un programme de 10 manches dans le Queensland pour les pilotes choisis, et ils concourront tous sur des karts Ricciardo de classe 4SS.

Le commissaire de course de Formule 1 Garry Connelly et Monique Connelly sont à l’origine du projet, et leur premier karter sera Karlai Warner, 15 ans.

Pas de « nouveau DAS » sur Mercedes

Mercedes a rejeté les théories sur leur volant. Les informations selon lesquelles Mercedes utilisait un système DAS sur sa voiture à Interlagos ont été fermement rejetées par un porte-parole de l’équipe, qui a souligné que le système de direction était homologué depuis le début de la saison, ne peut pas être modifié et fonctionne uniquement. en rotation. Mercedes a utilisé le DAS la saison dernière pour ajuster l’angle de pincement de leurs roues avant en faisant coulisser la colonne de direction d’avant en arrière, jusqu’à ce que le système soit interdit à la fin de l’année.

La Formule E commercialise un rival de Drive to Survive

Drive to Survive, la série Netflix documentant le drame du paddock de Formule 1 saison par saison, pourrait avoir un rival la semaine prochaine alors que la Formule E lance sa propre série de 15 épisodes après la dernière saison.

Lancé lundi prochain (22 novembre), Formula E: Unplugged sera disponible à regarder sur les comptes Facebook et YouTube de la série.

Il a déjà été annoncé que des épisodes seraient consacrés aux débuts de Sam Bird avec Jaguar en Arabie saoudite, la victoire de Mercedes à Valence avec Nyck de Vries lors de la course farfelue de samedi où plusieurs pilotes ont été disqualifiés pour mauvaise utilisation de l’énergie, la défense du titre ratée de Techeetah et l’épreuve de force du championnat à Berlin.

Tester la liste d’entrées pour modifier la grille de Formula Regional

Le Championnat d’Europe de Formule Régional, un échelon en dessous de la Formule 3 sur l’échelle de la F1, organisera un test privé d’après-saison à Barcelone cette semaine.

Un nom se démarque parmi les 12 équipes qui ont été présélectionnées pour disputer la saison prochaine. Les champions de F3 Trident remplacent l’ancien leader de la Formule Renault Eurocup JD Motorsport, mais à Barcelone, il y a 13 noms sur la liste des engagés.

DR Formula utilise deux voitures au lieu de trois, et l’équipe française CAP Racing remplira efficacement l’espace de garage vacant. L’ancien pilote de F1 Charles Pic possède les équipes et ambitionne de les intégrer à la FREC, ce qui n’a pas été exclu par l’organisateur de la série pour 2022 malgré la présélection.

Trois fils d’anciens pilotes de F1 seront présents. Sebastian Montoya, fils du vainqueur de la F1 et de l’IndyCar Juan Pablo, fera des essais pour Prema tandis que le fils de Rubens Barrichello, Eduardo, pilote pour MP Motorsport et Lorenzo, le fils de Riccardo Patrese, pour Monolite Racing.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

BMW et Audi en guerre d’enchères pour McLaren (Voiture)

« Le groupe McLaren a été impliqué dans un refinancement critique, en vendant le siège de Woking et en le relouant, et en émettant 550 millions de livres sterling de nouvelles actions pour fournir des liquidités et rembourser un prêt de 150 millions de livres sterling. La situation s’est améliorée en 2021, les revenus ayant doublé en Cependant, le PDG de McLaren Automotive, Mike Flewitt, a démissionné fin octobre, après huit ans à sa tête. année, dans un plan appelé Horizon 2030. »

En voiture : O’Ward conduit la McLaren MP4-13A 1998 de Hakkinen à Velocity (RACER)

« Roulez avec la star d’IndyCar d’Arrow McLaren SP Pato O’Ward alors qu’il effectue ses deux premiers tours dans une voiture de Formule 1 rétro, qui se trouve également être la McLaren MP4-13A de Mika Hakkinen, championne du monde 1998, propulsée par une Mercedes 3,0 litres hurlante -Benz V10. »

Les débuts de Ferrari junior James Wharton en F4 avec Prema confirmés (Formula Scout)

« L’Australien se concentrera principalement sur une campagne italienne complète de Formule 4, tout comme le junior de Mercedes-AMG Formule 1 Andrea Kimi Antonelli, et il devrait également disputer la série des Émirats arabes unis et sélectionner des manches du championnat ADAC. Wharton est dirigé par Nicolas Todt , rejoignant son écurie All Road Management l’année dernière peu de temps avant de remporter la finale mondiale du Scoutisme de la Ferrari Driver Academy. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à figurer dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.