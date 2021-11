Halloween est terminé, il est donc temps de se préparer pour la saison de Noël ! Freeform de Disney a même annoncé sa programmation 2021 des 25 jours de Noël, y compris plusieurs diffusions des films Home Alone, de nombreuses émissions sur le thème du Père Noël et d’autres divertissements liés à Disney. The Nightmare Before Christmas aura également de nombreuses diffusions pour plaire à ceux qui veulent encore de l’horreur mélangée à leur joie de vivre.

Les festivités débutent le mercredi 1er décembre de bonne heure à 7 heures du matin avec Holiday in Handcuffs, un téléfilm de 2007 avec Melissa Joan Hart et Mario Lopez, produit lorsque Freeform était encore ABC Family. Le premier jour de décembre verra également les trois films The Santa Clause de Tim Allen diffusés dos à dos. Seul à la maison et Seul à la maison 2: Lost in New York sera également diffusé le 1er décembre à partir de 17h50. Certains des autres films apparaissant au programme cette année incluent Arthur Christmas, How the Grinch Stole Christmas du Dr Seuss. , Jingle All the Way, Rudolph le renne au nez rouge et Mickey’s Once Upon a Christmas.

Quiconque espère une nouvelle programmation de Noël de Disney pour la gamme Freeform sera un peu déçu. Le programme s’appuie fortement sur les favoris éternels. La seule première de Freeform cette année est Office Christmas Party, qui sera diffusée le 14 décembre à 20h30 et le 15 décembre à 11h. cinémas, mais les hijinks de vacances ont probablement été édités afin qu’ils puissent être diffusés au milieu de la journée. Office Christmas Party est un film de Paramount avec Jason Bateman, Olivia Munn et Jennifer Aniston. Faites défiler pour un aperçu du programme complet.

1-4 déc.

Mercredi 1er décembre

7h00 – Vacances menottées

10h30 – Les Simpson

11h05 – Le Père Noël

13h15 – Le Père Noël 2

15h45 – Le Père Noël 3 : La Clause Évasion

17h50 – Seul à la maison

20h20 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

00h00 – 02h00 – Les Simpsons



Jeudi 2 décembre

7h00 – Les Brumes

10h30 – Le petit batteur (1968)

11h00 – Seul à la maison 4 : Reprendre la maison

13h05 – Noël d’Arthur

15h10 – Seul à la maison

17h40 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

20h20 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

00h00 – 02h00 – Les Simpsons

vendredi 3 décembre

7h00 – Le petit batteur (1968)

7h30 – Jingle jusqu’au bout 2

9h30 – Jingle jusqu’au bout

11h35 – 16h35 – Family Guy

16h35 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

19h15 – Le Père Noël

21h25 – Le Père Noël 2

23h55 – Le Père Noël 3 : La clause de secours

samedi 4 décembre

7h00 – Les Simpson

7h30 – Jingle jusqu’au bout

9h35 – Retour de Prancer

11h40 – Seul à la maison 3

13h50 – Noël d’Arthur

15h55 – Disney’s A Christmas Carol

18h05 – Le Père Noël arrive en ville

19h10 – Frosty le bonhomme de neige

19h45 – Rudolph le renne au nez rouge

20h50 – Seul à la maison

23h20 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

5-8 déc.

dimanche 5 décembre

7h00 – Retour de Prancer

9h05 – Décorer Disney : Magie des Fêtes

10h05 – Mineurs non accompagnés

12h10 – Noël d’Arthur

14h15 – The Nightmare Before Christmas de Tim Burton

15h55 – Le Père Noël arrive en ville

17h00 – Frosty le bonhomme de neige

17h35 – Rudolph le renne au nez rouge

18h40 – Seul à la maison

21h10 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

23h50 – La maison de papa 2

Lundi 6 décembre

7h00 – C’est un film de Noël très joyeux des Muppets

10h30 – Les Simpson

11h00 – La maison de papa 2

13h10 – Seul à la maison

15h40 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

18h20 – Le Père Noël

20h30 – Le Père Noël 2

12h00 – Le Père Noël 3 : La Clause Évasion



mardi 7 décembre

7h00 – Voler Noël

11h00 – Seul à la maison

13h30 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

16h10 – Jingle jusqu’au bout

18h15 – Un chant de Noël de Disney

20h20 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

00h00 – Noël d’Arthur

Mercredi 8 décembre

7h00 – Neige

11h00 – Jingle tout le chemin

13h00 – Jingle jusqu’au bout 2

15h00 – Noël d’Arthur

17h00 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

19h30 – Le Grinch du Dr Seuss (2018)

21h30 – The Nightmare Before Christmas de Tim Burton

00h00 – 02h00 – Les Simpsons

9-12 décembre

Jeudi 9 décembre

7h00 – Neige 2 : Gel du cerveau

10h30 – Décorer Disney : Magie des Fêtes

11h30 – Le Père Noël

13h40 – Le Père Noël 2

15h50 – Le Grinch du Dr Seuss (2018)

17h50 – Seul à la maison

20h20 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

00h00 – Boule à neige

vendredi 10 décembre

7h00 – Appelez-moi Noël

9h00 – 12h00 – Family Guy

12h00 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

14h35 – The Nightmare Before Christmas de Tim Burton

16h10 – Seul à la maison

18h40 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

21h20 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

00h00 – 02h00 – Family Guy

samedi 11 décembre

7h00 – Mineurs non accompagnés

9h05 – Le petit batteur (1968)

9h35 – L’Étoile (2017)

11h40 – Il était une fois Noël de Mickey

13h10 – Mickey était deux fois Noël

14h40 – Toy Story que le temps a oublié (Disney-Pixar)

15h10 – Toy Story (Disney-Pixar)

17h10 – Toy Story 2 (Disney-Pixar)

19h15 – Toy Story 3 (Disney-Pixar)

21h45 – Toy Story 4 (Disney-Pixar)

23h55 – Noël d’Arthur

dimanche 12 décembre

7h00 – L’Étoile (2017)

9h00 – Jingle tout le chemin

11h00 – Jingle jusqu’au bout 2

13h05 – Noël d’Arthur

15h10 – Disney’s A Christmas Carol

17h15 – Le Père Noël

19h25 – Le Père Noël 2

21h55 – Le Père Noël 3 : La clause de secours

00h00 – Seul à la maison 5 : Le braquage des Fêtes

13-16 déc.

Lundi 13 décembre

7h00 – Vacances menottées

10h30 – Décorer Disney : Magie des Fêtes

11h30 – Le Père Noël

13h30 – Le Père Noël 2

16h00 – Le Père Noël 3 : La clause de secours

18h00 – Seul à la maison

20h30 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

00h00 – 02h00 – Family Guy

mardi 14 décembre

7h00 – 12 Dates de Noël

10h30 – Jingle jusqu’au bout

12h30 – L’amour en fait

15h30 – Seul à la maison

18h00 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

20h30 – Fête de Noël au bureau – Première forme libre

00h00 – La veille



Mercredi 15 décembre

7h00 – Taille réelle 2 : Un réveillon de Noël

10h30 – Family Guy

11h00 – Fête de Noël au bureau

13h35 – Le Père Noël

15h45 – Le Père Noël 2

18h15 – Le Père Noël 3 : La clause de secours

20h20 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

00h00 – 02h00 – Family Guy

Jeudi 16 décembre

7h00 – Nativité noire

10h30 – La femme du prédicateur

13h00 – Presque Noël

15h30 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

18h00 – Seul à la maison

20h30 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

00h00 – 02h00 – Les Simpsons

17-20 déc.

vendredi 17 décembre

7h00 – 9h00 – Family Guy

9h00 – L’amour en fait

12h00 – Seul à la maison

14h30 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

17h10 – Le Père Noël

19h20 – Le Père Noël 2

21h50 – Le Père Noël 3 : La clause de secours

23h55 – Disney’s A Christmas Carol

samedi 18 décembre

7h35 – L’amour en fait

10h45 – Mineurs non accompagnés

12h55 – Le Père Noël

15h05 – Le Père Noël 2

17h35 – Le Père Noël 3 : La clause de secours

19h40 – Le Grinch du Dr Seuss (2018)

21h40 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

00h20 – The Nightmare Before Christmas de Tim Burton

dimanche 19 décembre

7h00 – Le Milieu

7h30 – Mineurs non accompagnés

9h30 – Seul à la maison 3

11h30 – Le Père Noël 3 : La clause de secours

13h30 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

16h10 – Le Grinch du Dr Seuss (2018)

18h10 – Frosty le bonhomme de neige

18h45 – Rudolph le renne au nez rouge

19h50 – Seul à la maison

22h20 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

1h00 – Décorer Disney : Magie des Fêtes

Lundi 20 décembre

7h00 – Retour de Prancer

10h30 – Seul à la maison

13h00 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

15h35 – Le Père Noël arrive en ville

16h40 – Frosty le bonhomme de neige

17h15 – Rudolph le renne au nez rouge

18h20 – Le Père Noël

20h30 – Le Père Noël 2

12h00 – Le Père Noël 3 : La Clause Évasion

21-25 décembre

mardi 21 décembre

7h00 – 9h00 – Family Guy

10h30 – Jingle jusqu’au bout

12h30 – Le petit batteur (1968)

13h00 – Le Père Noël arrive en ville

14h00 – La maison de papa 2

16h00 – Disney’s A Christmas Carol

18h00 – Seul à la maison

20h30 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

00h00 – 02h00 – Family Guy

Mercredi 22 décembre

7h00 – Le petit batteur (1968)

7h30 – Jingle jusqu’au bout

9h30 – J’adore les Coopers

12h00 – La maison de papa 2

14h05 – Seul à la maison

16h35 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

19h15 – Le Père Noël

21h25 – Le Père Noël 2

23h55 – Le Père Noël 3 : La clause de secours

Jeudi 23 décembre

7h00 – C’est un film de Noël très joyeux des Muppets

9h00 – Il était une fois Noël de Mickey

10h30 – Mickey était deux fois Noël

12h00 – Noël d’Arthur

14h05 – L’Étoile (2017)

16h05 – Seul à la maison

18h35 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

21h15 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

23h55 – Noël d’Arthur

vendredi 24 décembre

7h00 – Retour de Prancer

10h30 – Le petit batteur (1968)

11h00 – L’Étoile (2017)

13h00 – Seul à la maison

15h30 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

18h00 – Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss (2000)

20h30 – Frosty le bonhomme de neige

21h00 – Rudolph le renne au nez rouge

22h00 – Le Père Noël arrive en ville

00h00 – 02h00 – Family Guy

samedi 25 décembre

7h00 – Arthur Noël

9h10 – Le Père Noël

11h20 – Le Père Noël 2

13h50 – Le Père Noël 3 : La Clause Évasion

16h00 – Le Père Noël arrive en ville

17h05 – Frosty le bonhomme de neige

17h40 – Rudolph le renne au nez rouge

18h45 – Seul à la maison

21h15 – Seul à la maison 2 : Perdu à New York

23h55 – Noël d’Arthur

