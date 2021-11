« Seul Angles peut résoudre certains doutes »

28/11/2021 à 15h36 CET

L’association ‘Laxhsmi’, qui exerce l’accusation populaire dans l’affaire Alcàsser (l’enlèvement et le meurtre de trois adolescents en 1992) prône une « réouverture & rdquor; De l’enquête « avec une perspective d’analyse médico-légale et criminologique » et demande à mieux retrouver l’auteur présumé, Antonio Angles : « Il y a des questions que lui seul pourrait résoudre & rdquor ;.

Dans une interview à l’Agence ., l’avocat de cette Association pour la Lutte contre la Délinquance et la Prévention, Diego Costa, explique qu’en l’enquête de l’affaire n’a trouvé que des preuves documentaires de la participation d’Angles aux crimes, « aucune preuve médico-légale & rdquor ;.

Pour cette raison, il a demandé à l’instructeur -et elle a ordonné- l’analyse des véhicules de Miguel Ricart (le seul condamné) et d’Antonio Angles, au cas où des preuves de la présence des mineurs assassinés pourraient y être trouvées, comme ainsi que des cheveux trouvés sur les scènes de crime.

Qui compose l’association Laxshmi et comment justifient-ils leur apparition en tant qu’accusation populaire dans l’affaire Alcàsser ? cas pertinents (le meurtre de Soledad Donoso à Cordoue, le triple meurtre de Piedra Hincada ou le meurtre de Raimundo Toledo à Tenerife, entre autres), compte tenu de mon expérience en tant qu’avocat pénaliste et de l’étroite collaboration avec le criminologue Félix Ríos (fondateur de l’association) . a conduit la police à demander l’autorisation d’utiliser le profil d’Angles et à lancer une campagne de sensibilisation dans laquelle elle demandera le soutien des citoyens ? Ils le font sûrement pour essayer de clarifier le cas autant que possible, puisque il y a encore des questions que seul l’anglais peut résoudre, et amener devant la Justice quelqu’un qui pourrait être le principal responsable, pour répondre de tels actes répréhensibles.

« Plus que des échecs, je parlerais de limitations techniques et des moyens du temps dans lesquels l’enquête a été menée »

Pourquoi maintenant, près de trois décennies après les crimes ? Nous voulons que l’affaire soit analysée avec les techniques médico-légales actuelles. Nous soutenons la nécessité d’un réouverture en conscience et avec une perspective d’analyse médico-légale et criminologique qui n’existait pas dans les années 90. Y a-t-il eu des défaillances dans le dispositif de recherche Angles ? Qu’est-ce qui a été mal fait ou pourrait être mieux fait ? Plus que des échecs, Je parlerais des limitations techniques et des moyens de l’époque dans lequel l’enquête a été menée. Aussi de la nécessité de clarifier rapidement l’affaire, ce qui a peut-être provoqué une certaine précipitation dans l’enquête alors qu’il était clair qui étaient les auteurs et le mobile, notamment dans sa paternité, et peut-être y avait-il le sentiment qu’il n’était pas nécessaire de se plonger dans la médecine légale. aspects de l’affaire, mais le temps a montré qu’il pouvait s’agir d’une erreur.Où faut-il chercher Antonio Andamientos ? La Police a récemment informé le tribunal qu’elle le ferait en Europe, en collaboration avec Interpol. Ce sera à la discrétion du groupe de fugitifs de la Police nationale, mais nous pensons qu’elle devrait être étendue à tous les pays soupçonnés d’héberger anglais, comme l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil ou le Mexique, entre autres, et en fait des vérifications ont été faites même aux États-Unis (en référence à l’enquête, en 2009, de l’origine de certains appels téléphoniques reçus par la sœur d’Angles ). La théorie de la mort d’Angles dans les eaux irlandaises est-elle cohérente avec celle de sa survie et de sa fuite possibles pendant toutes ces années ? Tant qu’il n’est pas possible de trouver des restes biologiques qui indiquent la mort certaine d’Angles, nous comprenons qu’aucun l’hypothèse doit être écartée, y compris celle d’avoir survécu et de continuer à se cacher de l’action de la justice. Il n’est pas dans l’intention de ce parti de maintenir l’enquête ouverte pour des raisons médiatiques, mais d’épuiser toutes les possibilités, même minimes, qui conduisent à le retrouver, vivant ou mort.

« Pour le moment, il n’y a que des preuves documentaires, mais aucune analyse légale de la participation d’Angles »

L’affaire serait ainsi définitivement close, tant pour les familles que pour une société choquée par le crime odieux commis contre trois filles qui avaient toute une vie devant elles. S’il est retrouvé, il devra répondre des mêmes faits pour lesquels le seul condamné (Miguel Ricart) a été jugé. Existe-t-il des preuves qui relient Angles aux crimes ? Pour le moment, il n’y a que des preuves documentaires (l’amende et la partie médecin au nom du frère qui est apparu sur la scène), mais aucun médecin légiste ne l’incrimine. Juste le témoignage de Ricart. Les preuves médico-légales ne proviennent que de son évasion (Son sperme a été retrouvé dans un corral d’Alborache (Valence) où il s’est caché dans sa fuite.) Dans le cas de Marta del Castillo, un récent documentaire pointe vers de nouvelles investigations basées sur le positionnement des mobiles des suspects. Dans quelle mesure pensez-vous que l’intérêt médiatique maintient cette affaire vivante ?Il est évident qu’il y a un intérêt médiatique, mais de l’Association nous voulons et souhaitons penser que cet intérêt répond au besoin de donner une réponse et un sens à des événements qui peuvent seulement être décrit comme inhumain. Pour trouver une explication et surtout que ceux qui l’ont commis, ou y ont participé de quelque manière que ce soit, répondent pour cela.

Pensez-vous qu’Angles soit toujours en vie ?Au cours de ces années, il y a eu de nombreuses procédures policières visant à vérifier s’il est toujours en vie et s’il maintient le contact avec quelqu’un. L’affaire n’a jamais été arrêtée pour la Police, mais il y a eu des rebondissements dans l’enquête à certains moments. Je crois que toutes les accusations nous travaillons pour éviter la prescription des faits et qu’il est possible de clore l’affaire avec la condamnation de Angles et ceux qui ont participé ou aidé à leur évasion. Le dernier calcul de la prescription a été fixé en 2029, mais toutes les étapes en cours prolongeront à nouveau cette date.