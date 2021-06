“Seul Harry Kane a marqué plus de buts que Morata avec moins de sélections”

18/06/2021

Le à 21h45 CEST

Franchement et sans spéculation. L’entraîneur de football espagnol, Luis Enrique Martinez, couper le débat dans l’œuf et dans les déclarations du matin à ‘Cuatro’ et les déclarations du soir lors de la conférence de presse avant le match contre la Pologne, défendu et protégé Alvaro Morata, la cible de toutes les critiques pour avoir raté plusieurs buts lors de ses débuts contre la Suède. Et il a été franc : « Je dis à lvaro de continuer à faire la même chose, de continuer à nous donner tout ce qu’il nous apporte en attaque et en défense et demain — pour aujourd’hui — nous sortirons avec Morata et dix autres & rdquor ;.

L’entraîneur a réfléchi à la situation et a commenté que “les entraîneurs ont plus d’informations que la presse parce qu’ils ne regardent pas les séances d’entraînement et si j’ai dit que lui et dix autres joueraient, c’était comme un stimulus pour lui. Mais il le fait. beaucoup de choses bien, en attaque et en défense. Mais si je vais aux données et aux statistiques, Morata, avec 40 sélections, seul Villa surpasse avec plus de buts. Raúl et Torres, par exemple, avec ce nombre de matchs, avaient marqué moins de buts que lui. Seul Harry Kane le surpasse avec moins de sélections. Ici, nous ne donnons pas de droits, ils sont basés sur ce que je vois. »

Luis Enrique a également été très clair sur le public et son attitude envers l’équipe nationale : « Les supporters de Séville sont chaleureux et passionnés, ils seront avec l’équipe nationale. Et je lui dirais de siffler en haut [al equipo], qu’il siffle au monsieur ce qu’il veut S’ils voyaient de l’apathie, s’ils voyaient qu’il n’y a pas envie de courir et s’ils voyaient que c’est une catastrophe & rdquor ;.

De même, il a eu des mots de soutien à Sergio Busquets, dont il n’a pas exclu son alignement contre la Pologne après avoir été testé négatif au Covid-19 car « il a été asymptomatique tous les jours où il s’est absenté, avec lequel il a pu s’entraîner chez lui, en respectant les mesures covid, mais il serait en mesure de participer. Il est parti, mais il est venu ici via des messages presque tous les jours. Vous pouvez dire qu’il est capitaine & rdquor ;.

L’herbe

L’entraîneur a aussi parlé, et avec le naturel et la clarté qui le caractérise, de l’état du gazon de La Cartuja. Contre la Suède, lors du premier match, on pouvait déjà voir qu’il n’était pas dans une condition optimale, mais pour Luis Enrique, cela ne sera jamais une excuse : « Le terrain est ce qu’il est et avec ce terrain, nous avons généré 14 ou 15 occasions de marquer. pour un rival comme la Suède, qui s’est rapproché derrière & rdquor;, a-t-il dit, de reconnaître qu’« il est évident que cela pourrait être mieux, mais ce ne sera pas une excuse car les joueurs et nous sommes concentrés sur ce que nous pouvons contrôler et le terrain que nous ne pouvons plus contrôler. Je pense qu’il y a des gens qui font des efforts clairs pour l’améliorer et nous nous retrouvons avec cette intention & rdquor;, a souligné l’entraîneur asturien.

Du rival, Pologne, a fait remarquer qu’ils ont vu en vidéo tous les matchs de l’étape de Paulo Sousa et que l’objectif sera “Répétez les mêmes mécanismes que nous avons fait contre la Suède, même si nous essaierons d’être meilleurs et décisifs dans les derniers mètres.”