Seul, le visage triste et dans le froid du Canada… c’est ainsi que marche Shawn Mendes après le tonnerre

C’est ainsi que commence l’Insta Story (chose d’important si l’on considère que dans 24h on ne la verra plus, peut-être que ne pas mettre la pub dans le feed nous donne de l’espoir). « Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons comme de grands amis. Nous apprécions votre soutien depuis le début et maintenant pour aller de l’avant. Camila et Shawn« .

Après cette nouvelle nous nous sommes mis à la recherche du couple et nous avons trouvé l’interprète de Señorita ! Mendès Il est à Toronto, Canada, seul et avec un visage vraiment triste après cette décision de mettre un terme à sa romance avec CheveuxEnsemble, ils se sont soutenus à tout moment, donc leur comportement est compréhensible.

L’attitude de Shawn Mendes s’est très bien passée avec le froid de Toronto, Canada. (L’Image Direct / Le Groupe Grosby)

Pour votre sortie autour d’un café, Shawn opté pour un look très décontracté : écharpe, veste en jean, jogging blanc et baskets Golden Goose. Ses cheveux avec ce désordre sexy et distinctif étaient également là. À tout moment, alors qu’il marchait, il était très sérieux.

Ses yeux sont un peu ternes, car ce n’est un secret pour personne que le processus de deuil après avoir décidé de conclure quelque chose d’important est difficile, mais vous devez apprendre à y faire face en mettant l’accent sur la santé mentale, comme ils le feront sûrement. Camila d’être un exemple pour des millions de jeunes.