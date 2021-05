Seul Lionel Messi a plus de buts en Liga que Gerard Moreno, l’attaquant de Villarreal qui obtient des passes décisives comme la cible de transfert de Manchester United Harry Kane et pourrait mettre fin à leur rêve de la Ligue Europa

Gerard Moreno n’est peut-être pas un nom familier en Angleterre en ce moment, mais il pourrait être l’homme pour mettre fin au rêve de Manchester United en Ligue Europa.

Moreno a mis les hommes d’Unai Emery en tête à Gdansk – mais peut-être ne devrions-nous pas être surpris.

Seul Lionel Messi (30 ans) a marqué plus de buts que l’as de Villarreal en Liga la saison dernière alors qu’il frappait le fond des filets 23 fois – le même bilan que la star du Real Madrid Karim Benzema.

.

Moreno est l’homme à surveiller pour United ce soir

Cependant, Moreno n’est pas seulement un attaquant. Il est capable de bien plus avoir adapté son jeu ces dernières années.

Sous Quique Sanchez Flores, il a commencé à s’éloigner d’un rôle de braconnage et maintenant, finissant le travail sous l’ancien patron d’Arsenal, Unai Emery, contribue également avec de nombreuses aides.

Rien qu’en Espagne, il a marqué sept buts pour ses coéquipiers, tandis qu’en Ligue Europa, il en a mis cinq et en a marqué sept.

.

Moreno a contribué avec une passe décisive contre Arsenal lors du match aller de la demi-finale de Villarreals

joyau

«J’ai toujours été un avant-centre», a-t-il déclaré au Guardian. «Quique m’a mis en avant, mais en passant et plus impliqué et je me suis senti à l’aise, comme si j’avais trouvé ma place.

«Cela a été renforcé par les managers depuis, ouvrant mes options, permettant plus de liberté, plus de mouvement.

«Vous apprenez toujours de nouvelles choses et a fortiori d’un coach comme Unai Emery.

«C’est un groupe de joueurs qui aiment bien traiter le ballon, combiner, et il le renforce. Il est une grande partie du succès en Europe: la préparation des jeux, l’ambition contagieuse, l’expérience dans cette compétition. Il l’a remporté plusieurs fois, il est au-dessus de nous, parle à tout le monde.

.

Moreno a été le meilleur joueur espagnol de la Liga au cours des deux dernières saisons

Et nous pourrions voir encore plus de Moreno à l’Euro 2020, même s’il est susceptible de jouer le deuxième violon d’Alvaro Morata avec l’Espagne.

Il a marqué cinq buts en 10 apparitions internationales, frappant contre Malte, la Roumanie, la Suisse et le Kosovo, tout en contribuant également à quatre passes décisives.

Moreno peut faire les deux, tout comme la star de Tottenham Harry Kane, recherchée par les Red Devils lors du mercato d’été.

Pendant ce temps, un peu comme Kane, l’ancien patron de l’Espagne, Roberto Moreno, a qualifié Moreno de “ joueur que vous laisseriez épouser votre fille. Un garçon poli, honnête et travailleur qui a la patience et l’humilité d’attendre, travaille pour s’améliorer.

Vous pouvez écouter la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United, en direct sur talkSPORT à 20h

