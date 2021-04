Seule la lutte contre les véhicules ne résoudrait pas le problème de la pollution atmosphérique en Inde: Alastair Lewis, professeur, Université de York

L’augmentation du transport des personnes et des marchandises entraîne davantage d’émissions liées aux combustibles fossiles, et même la fourniture de plus de nourriture entraîne des émissions et une pollution de l’air.

Professeur de chimie atmosphérique à l’Université de York et directeur du National Center for Atmospheric Science au Royaume-Uni, Alastair Lewis est une figure internationale de premier plan dans la lutte contre la pollution atmosphérique à travers le monde. Actuellement président du groupe consultatif scientifique du gouvernement britannique sur la pollution atmosphérique, il a travaillé avec des scientifiques indiens au cours des cinq dernières années pour créer de nouvelles mesures des émissions à Delhi. Lewis, qui était conférencier au Jaipur Literature Festival de cette année, s’est entretenu avec Faizal Khan de la science de la pollution atmosphérique et de son travail en Inde. Extraits édités:

À quel point notre atmosphère est-elle différente et dangereuse aujourd’hui par rapport au siècle dernier?

C’est une réponse complexe à une question simple. En bref, cela dépend beaucoup de l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Dans certains endroits, notamment en Europe, en Amérique du Nord et au Japon, la qualité de l’air en 2021 est bien meilleure qu’elle ne l’était il y a 50 ou 100 ans, le produit de plus d’un siècle de contrôle des émissions, de désindustrialisation progressive et de décarbonisation de l’approvisionnement énergétique. Cependant, pour peut-être la majorité de la population mondiale, la pollution de l’air s’est aggravée par rapport à il y a 50 ou 100 ans. De nombreuses raisons expliquent cela: la croissance rapide de la population, l’expansion des économies, l’industrialisation remplaçant l’agriculture en tant que partie dominante des économies et l’augmentation du niveau de vie sont autant de facteurs de l’augmentation de la pollution. En termes de danger, il est difficile de répondre. La toxicité de la pollution atmosphérique a certainement changé au cours des 50 à 100 dernières années.

Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à la détérioration de l’atmosphère terrestre?

Il y a un équilibre difficile à gérer, quelque chose qui s’est déroulé au fil des siècles, comment faire croître les économies et améliorer le niveau de vie sans passer par une période de mauvaise qualité de l’air en conséquence? Fournir un accès abordable à l’énergie électrique et au chauffage pour les maisons et la cuisine a, dans le passé, signifié la combustion de combustibles fossiles, et le charbon a toujours été un moyen très bon marché de le faire (bien que cela change rapidement). L’augmentation du transport des personnes et des marchandises entraîne davantage d’émissions liées aux combustibles fossiles, et même la fourniture de plus de nourriture entraîne des émissions et une pollution de l’air. Il existe désormais des solutions à nombre de ces problèmes, mais elles coûtent souvent encore plus cher que les anciennes versions polluantes, et la demande de croissance économique a souvent pris le pas.

Comment expliquez-vous les grandes différences de qualité de l’air dans des endroits comme Delhi et Londres?

Le premier point souvent négligé est la géographie. Même si Londres et Delhi avaient des émissions identiques par personne, Londres ferait probablement mieux en moyenne. Le Royaume-Uni est une petite île au bord d’un océan Atlantique très venteux et humide avec très peu d’émetteurs au vent sur des milliers de kilomètres. Delhi est entourée d’une grande masse terrestre et présente des conditions climatiques hivernales qui peuvent conduire à une forte augmentation de la pollution. Bien sûr, ce n’est pas la seule raison. Londres est aux prises avec la pollution de l’air depuis le début des années 1800 et a été, pendant de nombreuses années, probablement la ville la plus polluée du monde. Il est maintenant presque complètement désindustrialisé et a vu la mise en œuvre de contrôles de la qualité de l’air de plus en plus stricts, et dans l’ensemble du Royaume-Uni, depuis les années 1960. Delhi a actuellement des émissions substantielles provenant de la ville elle-même, mais elle est également affectée par la RCN au sens large, et même par le pays au-delà. Le processus de contrôle et de réduction de la pollution atmosphérique en Inde ne fonctionne sérieusement que depuis quelques décennies, il en est donc à ses débuts. Le défi majeur pour l’Inde et Delhi est de passer au plus vite cette transition polluée. Londres a été terriblement polluée pendant peut-être 150 ans. La question est de savoir si Delhi peut résoudre ses problèmes de pollution beaucoup plus rapidement que cela.

Existe-t-il une collaboration internationale suffisante sur la pollution atmosphérique et l’établissement de normes et de limites?

Il existe une excellente collaboration internationale en matière de recherche sur la chimie atmosphérique et la pollution atmosphérique, et un environnement ouvert de partage des connaissances. Il s’agit souvent d’une coopération internationale très pratique pour mesurer la pollution sur le terrain, partager des instruments avancés pour étudier la pollution et développer des modèles. Au cours des cinq dernières années, j’ai participé à de grands projets de collaboration entre des scientifiques britanniques et chinois sur des mesures à Pékin, et avec des scientifiques indiens, travaillant ensemble à Delhi.

Vous avez mentionné travailler avec des scientifiques indiens à Delhi. Souhaitez-vous élaborer sur la collaboration?

Il y a eu quelques grandes expériences de collaboration Inde-Royaume-Uni sur la pollution atmosphérique au cours des deux dernières années. Ma propre institution, l’Université de York, ainsi que les universités de Manchester et de Birmingham, ont travaillé avec l’IIT-Roorkee, l’IIT-Kanpur, le CSIR-National Physical Laboratory, l’Indira Gandhi Delhi Technical University for Women et le National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur. Cela impliquait de transporter des équipements du Royaume-Uni en Inde pour les joindre à des équipements déjà en Inde pour effectuer de nouvelles mesures de la composition atmosphérique, des émissions de pollution (par exemple, des véhicules) et pour améliorer les estimations modélisées des

inventaires officiels.

Dans quelle mesure la recherche scientifique sur la pollution atmosphérique est-elle aujourd’hui avancée? Y a-t-il des choses que nous ne savons pas encore?

Le défi majeur est de s’assurer que nous suivons l’évolution de la chimie de la pollution à mesure que les sources de pollution changent, et que nous sommes convaincus que nous pouvons concevoir des solutions qui fonctionnent bien pour l’endroit où elles seront mises en œuvre. Dans les années 1960 au Royaume-Uni, la chimie de la pollution était dominée par le soufre provenant de la combustion du charbon dans les centrales électriques et les maisons. Cela nécessitait des recherches pour comprendre ces processus. Mais la combustion du charbon a pratiquement disparu au Royaume-Uni, pour être remplacée par des processus liés aux véhicules et à l’agriculture. La chimie qui produisait le smog photochimique (qui est principalement de l’ozone à faible niveau) était autrefois dominée par la chimie de la vapeur d’essence et des gaz d’échappement des voitures, mais elle est maintenant contrôlée par des produits chimiques provenant de solvants commerciaux et de produits ménagers. La pollution atmosphérique est donc une cible mouvante et il est essentiel de s’assurer que nos connaissances scientifiques suivent les émissions actuelles (et futures).

La pollution des véhicules est souvent citée comme la principale cause de la pollution de l’air dans les villes indiennes. En quoi cela tient-il face à la science et aux données?

Il n’y a pas que les villes indiennes… Partout dans le monde, les véhicules sont probablement la source la plus clairement identifiable de pollution atmosphérique urbaine. Ils sont, bien sûr, très importants, et cela inclut non seulement les polluants qui proviennent du tuyau d’échappement, mais aussi de l’usure des pneus et des freins, et de l’agitation de la surface de la route. Mais il y a un risque que parfois trop d’attention soit accordée à cette seule source très visible. Les effets nocifs des oxydes d’azote des véhicules se combinent avec les émissions agricoles d’ammoniac pour former des particules nocives (parfois appelées PM2,5). S’attaquer uniquement aux véhicules polluants ne résoudrait pas le problème, il faut des politiques qui réduisent les émissions de plusieurs secteurs simultanément. Cela dit, Delhi fonctionne toujours avec une grande proportion de véhicules à fortes émissions et il y a donc beaucoup à faire pour réduire les émissions.

Lors du verrouillage de l’année dernière, les habitants du Pendjab ont pu voir les sommets himalayens à plus de 100 km. Quel a été l’impact du coronavirus sur la pollution atmosphérique?

Dans certains endroits, la réduction des voyages et de la production industrielle a eu un impact significatif sur la pollution atmosphérique. Cela n’a pas été universel, mais certaines des images de visibilité améliorée qui sont sorties de l’Inde étaient les plus spectaculaires du monde. La pandémie a montré comment l’atmosphère réagit à d’importants changements d’émissions, et que les effets et les avantages peuvent se produire très rapidement. Le secteur le plus touché par la pandémie a été le transport, c’est pourquoi les endroits où le transport représentait une grande partie de la pollution atmosphérique ont connu les améliorations les plus importantes – l’Inde étant l’un de ces endroits. La pandémie a vu un engagement social considérable sur la question de la qualité de l’air, et cela a été un encouragement dans certains pays gravement touchés à faire plus, car pour la première fois, un monde sans mauvaise qualité de l’air était visible. Cela dit, dans des pays comme le Royaume-Uni, les réductions de certains polluants ont été plutôt faibles car le transport routier n’est plus une source de pollution aussi dominante.

Vous avez critiqué les méthodes de filtration de l’air comme les tours à smog dans le passé. Les purificateurs d’air domestiques sont-ils différents?

Ils peuvent faire une différence positive pour les particules, surtout si vous vivez dans un endroit très pollué. Si j’habitais à Delhi, je posséderais probablement un système de filtration de l’air pour ma maison. Mais ce n’est pas une solution équitable ou durable. Ils délèguent la responsabilité de la bonne qualité de l’air du pollueur vers la famille individuelle, ce qui les laisse assainir l’air de leur propre maison même s’ils ne le polluent pas. Cela introduit tout un ensemble d’inégalités dans la fourniture d’air pur. Si vous avez les ressources, vous pouvez contourner le problème. Jusqu’à récemment, la pollution de l’air a été un grand niveleur. Que vous soyez riche ou pauvre, nous respirions tous le même air, et c’était une puissante motivation pour agir au niveau civique. Il y a aussi tout un tas d’autres aspects non durables à propos de la filtration, comme les matériaux pour les alimenter en électricité et en filtres, etc., et j’ai quelques inquiétudes quant à la façon dont l’élimination de milliards de filtres dans les décharges pourrait se dérouler au fil du temps.

(Faizal Khan est pigiste)

