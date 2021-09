Seule la super-licence retarde la confirmation de Guanyu Zhou – rapport

in

La branche italienne de Motorsport.com pense qu’Alfa Romeo confirmera la signature de Guanyu Zhou une fois qu’il aura obtenu sa super-licence.

L’équipe italienne a confirmé qui sera l’un de ses pilotes en 2022, Valtteri Bottas venant remplacer son compatriote à la retraite Kimi Raikkonen, mais n’a pas encore confirmé qui sera le partenaire du Finlandais.

L’avenir d’Antonio Giovinazzi sur la grille est très menacé, le champion de Formule E Nyck de Vries et le pilote de Formule 2 Zhou étant liés à son siège.

Ces dernières semaines, Zhou est devenu le favori pour remplacer l’Italien, avec des rumeurs selon lesquelles ses sponsors seraient prêts à payer à l’équipe jusqu’à 30 millions d’euros en échange d’un entraînement et le patron de l’équipe, Frédéric Vasseur, confirmant qu’il était pris en compte.

« Zhou fait du bon travail en F2 ; il est sûr qu’il est sur la liste », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas seulement dû au fait qu’il est chinois, qu’il est un leader en F2. Il a remporté quelques courses et je pense que toutes les équipes de F1 le regardent, mais maintenant, comme je l’ai déjà dit, les quatre premiers événements se sont déroulés un peu différemment.

“Maintenant, ils reviennent à des pistes plus standard et les jeunes en F2 ont plus d’expérience, puis nous verrons dans deux ou trois événements où nous en sommes, quelle est l’évolution de chaque pilote en F2.”

Double Podium 🍾️✌🏼😆 #ItalianGP pic.twitter.com/Cx8kMwv9At – Guanyu Zhou (@gyzhou_33) 12 septembre 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Des rapports d’Allemagne d’Auto Motor und Sport ont indiqué qu’un accord n’avait pas encore été conclu, avec le Alpin pilote junior souhaitant un contrat pluriannuel et Alfa ne souhaitant offrir qu’un contrat d’un an.

Dans les médias italiens, cependant, il y a des allégations selon lesquelles un accord est déjà en place, et la seule chose qui retarde une confirmation est que Zhou obtient une super-licence,

“L’équipe basée à Hinwil pariera sur le pilote chinois pour rejoindre Valtteri Bottas au cours de la saison 2022”, a déclaré un article dans le succursale italienne de Motorsport.com.

« Mais le staff emmené par Vasseur est obligé d’attendre que le jeune asiatique totalise les points FIA qui lui permettront d’obtenir la super licence.

« Si tel était le cas, le sort d’Antonio Giovinazzi avec la « biscione » serait scellé, quels que soient les résultats du pilote des Pouilles… »

Zhou a déjà 29 des 40 points requis et occupe actuellement la deuxième place du classement F2, il est donc presque certain qu’il obtiendra effectivement sa super-licence cette année.