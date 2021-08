Seule une fraction des réserves d’attache (USDT) soutenues par des réclamations en espèces Nouveau rapport ⋆ Crypto new media

Tether, la société à l’origine de stablecoin USDT, a publié aujourd’hui un nouveau rapport d’assurance, des mois après la publication de la première ventilation de ses réserves. L’émetteur de stablecoin a subi de nombreuses pressions concernant la transparence de ses réserves de stablecoin et espère que le nouveau rapport pourra y mettre fin.

Tether a toujours été pleinement soutenu et l’avis d’assurance rendu disponible aujourd’hui le confirme une fois de plus et place Tether en avance sur l’industrie en matière de transparence.https://t.co/2CLZTLXNjb – Tether (@Tether_to) 9 août 2021

Paolo Ardoino, directeur de la technologie chez Tether, a déclaré :

« En tant que leader de l’industrie, nous comprenons l’importance de la transparence et de la responsabilité. Notre avis d’assurance le plus récent de Moore Cayman confirme à nouveau que Tether est entièrement soutenu. Un portefeuille sain et conservateur mettant l’accent sur la liquidité continue d’alimenter notre croissance et notre confiance dans nos offres innovantes. »

Le rapport a révélé que 100 % des réserves de l’USDT sont adossées à des papiers commerciaux, des espèces, des certificats de dépôt et un solde bancaire. Au total, 30,8 milliards de dollars de réserves sont adossés à des papiers commerciaux, tandis que seulement 10 % de toutes ses réserves sont adossées à des liquidités et à des dépôts bancaires. Bien que le soutien en espèces de 10 % soit considérablement faible, il s’agit d’une augmentation de 7 % par rapport à la ventilation de mai qui montrait que seulement 3 % des réserves étaient adossées à des fonds.

La répartition des réserves de Tether en mai a montré que 76% des réserves de l’USDT étaient adossées à des liquidités ou à des équivalents de liquidités comprenant des obligations et même du Bitcoin. Les deux papiers commerciaux publiés par l’émetteur de stablecoin réfutent les premières affirmations de la société selon lesquelles elle serait adossée à 100%.

Tether Feeling the Hear Amid Rising Competition

L’USDT émis par Tether avait une domination du marché de plus de 95% jusqu’à l’année dernière, mais à mesure que l’examen réglementaire s’intensifiait avec la concurrence, il perd lentement cette domination au profit de l’USDC émis par Circle, qui est devenu le stablecoin à la croissance la plus rapide cette année. .

L’émetteur de l’USDC, Circle, devrait également devenir public d’ici la fin de cette année, ce qui l’obligerait à soumettre des rapports d’audit trimestriels sur ses réserves. Circle s’efforce de plus en plus de devenir plus transparent pour dominer le marché des pièces stables. La société prévoit également de publier des rapports en chaîne à l’avenir.

Comme je l’ai partagé il y a un peu plus d’une semaine, nous élargissons notre transparence sur les réserves de l’USDC. Vous pouvez trouver le tableau élargi des actifs de réserves dans notre rapport d’attestation de mai : https://t.co/dYCFnnxG82 – Jeremy Allaire (@jerallaire) 20 juillet 2021

Le climat réglementaire changeant aux États-Unis, en particulier autour des pièces stables, a amené Tether à repenser sa stratégie. La guerre des monnaies stables s’est intensifiée et l’USDT risque de perdre sa domination sur le marché s’il ne parvient pas à se racheter.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.