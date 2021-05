Seulement 0.036s de la pole, mais Max Verstappen n’a pas “ manqué ”

Max Verstappen n’a pas senti qu’il avait «raté» la pole position du Grand Prix d’Espagne – malgré une petite marge.

Le Néerlandais n’a été que 0,036 seconde plus lent que Sir Lewis Hamilton en Q3 alors que la bataille de 2021 entre Mercedes et Red Bull s’est avérée aussi serrée que jamais sur le Circuit de Cataluyna-Barcelone.

Mais bien que Verstappen était sur le point de refuser à Hamilton sa 100e pole position en Formule 1, il était plein de points positifs sur sa performance, ayant estimé qu’il avait extrait le potentiel maximum de sa voiture.

«Les tours étaient vraiment très bons», a déclaré Verstappen à Sky F1, se référant à la Q3. «J’étais très content du temps au tour que j’ai fait.

«Bien sûr, c’était si proche, donc vous pouvez être comme ‘oh, j’ai raté la pole’, mais je ne pense pas que j’ai raté la pole parce que de mon côté, je pense que j’ai vraiment tiré le meilleur parti de la voiture.

«Pour que nous soyons au premier rang ici, par rapport à l’année dernière où nous avons vraiment été détruits ici, nous pouvons en être très heureux.»

Verstappen a été battu deux victoires contre une par Hamilton jusqu’à présent cette saison pour s’asseoir à huit points du septuple champion du monde dans la course au titre des pilotes, mais pense qu’il aura des chances de faire progresser ce décompte – surtout s’il peut prendre le plomb après que les lumières s’éteignent.

«Nous allons bien sûr faire de notre mieux, mais d’abord nous avons besoin d’un bon départ et c’est aussi un long chemin pour le virage 1 donc nous verrons ce qui se passe là-bas», a déclaré le joueur de 23 ans, qui a pris le damier drapeau lors de cette course en 2016 lors de ses débuts avec Red Bull pour devenir le plus jeune vainqueur de la F1.

«Nous aurons besoin d’un rythme décent dans la course, ce que je pense avoir. S’il suffit de les battre [Mercedes] Je ne sais pas mais j’espère que ce sera aussi proche qu’aujourd’hui.

«Nos pires départs cette saison étaient encore assez décents, donc je pense que c’est une bonne amélioration par rapport à l’an dernier. J’espère que nous pourrons en avoir un bon demain.

Verstappen a ajouté à la Formule 1: «Il faut toujours accepter quand ce n’est pas assez et aujourd’hui ce n’était tout simplement pas assez. Mais j’ai quand même réussi à me faufiler entre eux [the Mercedes], donc je suis content de ça.

«Un départ en première ligne, beaucoup d’opportunités pour demain, alors j’espère que nous pourrons faire une bonne course.»

