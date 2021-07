Actualités Bitcoin

Seulement 0,02% des chèques de stimulation dépensés en Bitcoin, selon la Fed de Cleveland

Les EIP ont augmenté de 3,8%, un effet « important mais modeste » sur le volume des transactions d’achat BTC/USD, comme au Japon, à Singapour et en Corée du Sud, qui était limité aux plus jeunes. En tant que tels, les décideurs politiques ne devraient pas s’inquiéter du détournement d’argent vers la cryptographie lorsqu’ils envisagent des programmes de secours économiques similaires à l’avenir, a déclaré la Fed.

La Federal Reserve Bank de Cleveland a publié mercredi un document démontrant “un lien important et solide entre les paiements à impact économique (EIP) versés aux citoyens et résidents américains au printemps 2020 et le marché Bitcoin”.

Ces EIP ont enregistré une augmentation de 3,8% du volume des transactions d’achat BTC/USD entre le 9 avril et le 5 juin 2020, a-t-il déclaré. Cet effet est considéré comme « important mais modeste ».

De plus, on estime que seulement 0,02% de tous les dollars EIP ont été dépensés en BTC, “suggérant que les décideurs politiques ne devraient pas s’inquiéter de l’argent détourné vers les marchés de la crypto-monnaie lorsqu’ils envisagent des programmes de secours économiques similaires à l’avenir”.

Selon le journal, les personnes intéressées par Bitcoin sont plus susceptibles d’être des hommes, des blancs, des célibataires, des connaissances en informatique et de gagner un revenu plus élevé. Et l’investissement Bitcoin (BTC) est “très hétérogène”, avec seulement quelques-uns choisissant d’investir la totalité du montant.

“Nous ne trouvons aucune preuve que les bénéficiaires de l’EIP avec des familles, ni les personnes qui ont reçu une assurance-chômage, utilisent l’argent pour acheter du Bitcoin.”

Lors de l’exécution d’une expérience quasi naturelle, l’étude a également révélé que les mêmes résultats sont valables au Japon, à Singapour et en Corée du Sud, qui ont introduit des programmes similaires, mais pas dans les pays n’en disposant pas.

La crise du COVID-19 a essentiellement touché différentes personnes de différentes manières et si le chômage a considérablement augmenté, le taux d’épargne a fait de même. Le gouvernement américain a envoyé des EIP de 1 200 $, caractérisés comme un choc de richesse, directement aux ménages pour faire face à la pandémie.

Ici, les commerçants de détail sont considérés comme des individus qui négocient sur leurs comptes personnels, qui sont devenus des moteurs importants des marchés financiers ces dernières années. Bien que la Fed n’ait pas compris les « causes et conséquences du commerce de détail sur ces nouveaux marchés », elle a noté que cet intérêt était motivé par Internet et les médias sociaux et exacerbé par les circonstances de la pandémie de COVID-19.

La Fed a décidé d’étudier l’effet de ce choc de richesse sur le marché Bitcoin sur 26 bourses après que Coinbase, Binance et d’autres bourses aient signalé une augmentation des transactions Bitcoin pour 1 200 $.

L’effet a été plus fort sur les bourses avec un volume plus élevé de transactions de faible valeur.

Les bénéficiaires de l’EIP qui n’avaient pas besoin de l’argent pour remplacer les revenus perdus ou rembourser les dettes ont peut-être choisi de l’investir dans Bitcoin, a-t-il déclaré. En tant que tel, l’effet est limité aux jeunes célibataires.

Quant à savoir pourquoi le Bitcoin aurait pu être préféré comme véhicule d’investissement alternatif, les turbulences importantes sur les marchés financiers en mars 2020, les effets économiques de la pandémie ayant un effet moins sévère sur ceux qui ont la plus forte propension à acheter du Bitcoin, et la réduction de moitié du Bitcoin en mai 2020 pourrait ont accru l’attrait de Bitcoin, a déclaré la Fed.

