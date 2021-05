DeFi

Seulement 1% des adresses Ethereum utilisent actuellement DeFi: rapport ConsenSys

Au 1er avril 2021, il y avait 146 millions d’adresses Ethereum uniques, 16 millions de plus depuis le début de l’année. Cependant, seulement 1% de ces adresses utilisent la finance décentralisée (DeFi).

À la fin du premier trimestre, 1,75 million d’adresses uniques avaient utilisé au moins un protocole DeFi, malgré une croissance des utilisateurs DeFi de 50% ce trimestre et une augmentation de 10 fois par rapport à la fin du premier trimestre 2020, indique le dernier rapport sur le secteur DeFi de ConsenSys.

La croissance de DeFi représente la demande croissante du secteur, augmentant le prix médian du gaz à 50% en ETH et les frais de transaction moyens à un pic de 4,2x.

Au premier trimestre 2021, les frais totaux d’Ethereum étaient le double de la blockchain Bitcoin. Cet écart continue de se creuser entre les deux blockchains, Ethereum générant plus de 850% de frais par jour que Bitcoin ce mois-ci. Même leader en AMM, Uniswap fait plus de frais que le plus grand réseau.

En raison du problème persistant des frais élevés, les développeurs se tournent vers des solutions de couche 2 telles que Polygon (MATIC), Optimism et les roll-ups basés sur STARK de Starkware.

Au sein de DeFi, chaque secteur a enregistré une augmentation de 50% du nombre d’utilisateurs au premier trimestre. Le volume de DEX a augmenté de 2,5 fois à 63 milliards de dollars et les prêts en cours ont augmenté de 3 fois à 10,8 milliards de dollars.

Le rapport couvrait en outre les NFT, qui ont connu une augmentation fulgurante en raison de la pandémie de coronavirus, qui a laissé 62% des artistes au chômage. Les NFT représentent environ 10% des ventes mondiales d’art, a-t-il noté.

Désormais, au deuxième trimestre, les tendances à surveiller, selon ConsenSys, impliquent que les DAO investissent dans les NFT et les Flashbots dominant le réseau Ethereum.

