Seulement 1 personne sur 7 est intéressée par la lecture des mémoires du prince Harry .

Le duc de Sussex travaille sur le livre avec un nègre lauréat du prix Pulitzer depuis environ un an (Photo: .)

La plupart des gens ne sont pas intéressés par la lecture des prochains mémoires de vie du prince Harry, selon un sondage.

Une enquête YouGov a révélé qu’une personne sur sept seulement aimerait le lire, et près de quatre sur dix ont estimé que sa décision de rédiger le livre était “très inappropriée”.

La première publication du duc de Sussex devrait arriver sur les tablettes fin 2022.

Le livre «personnel» couvrira son enfance en tant que jeune Windsor, son service militaire et royal, sa paternité et son mariage avec Meghan, et son départ en tant que membre de la famille royale.

Les commentateurs ont prédit que cela serait “extrêmement dommageable” pour la monarchie et s’attendent à ce qu’elle “se concentre fortement” sur la mort de la mère de Harry, la princesse Diana, y compris sur qui il tient pour responsable.

Les sondeurs de YouGov ont interrogé 5 808 personnes sur leur niveau d’intérêt pour le livre.

Mais les résultats rendent la lecture sombre pour le prince basé aux États-Unis.

Seul un répondant sur 33 (3 %) s’est dit très intéressé, tandis qu’un sur neuf (11 %) était assez intéressé.

Harry et son frère William se sont réunis plus tôt en juillet pour dévoiler une statue à la princesse Diana (Photo: . via .)



Harry et Meghan s’adressant à Oprah pour leur interview de renommée mondiale (Photo: .)

Un plus grand nombre (15 %) ont déclaré qu’ils n’étaient « pas très intéressés » et 67 % n’étaient pas du tout intéressés.

On a demandé aux mêmes participants s’ils pensaient qu’il était “approprié ou inapproprié” pour Harry de publier ses mémoires.

Moins d’un sur 10 (9 %) a dit que c’était très approprié. Une personne sur sept (14 %) pense qu’elle est « assez appropriée » et un nombre similaire (15 %) a déclaré qu’elle est plutôt inappropriée.

La réponse la plus courante était les 38 % qui ont répondu que c’était « très inapproprié ».

Près d’un quart ont dit qu’ils ne savaient pas.

Les Cambridges et les Sussex assistant au Commonwealth Day Service 2020 (Photo: .)

Harry, 36 ans, aurait travaillé en privé sur le livre pendant environ un an avec le nègre JR Moehringer, lauréat du prix Pulitzer.

Il a promis que ce serait un récit « exact et entièrement véridique » de sa vie.

L’éditeur Random House a déclaré: “ Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et de la vie leçons qui ont contribué à le façonner.

” Couvrant sa vie aux yeux du public de l’enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée d’être mari et père, le prince Harry offrent un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante.’



