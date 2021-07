Seulement 15 joueurs dans la première séance d’entraînement de l’Espagne olympique

Nous sommes en 2021 et nous sommes à l’ère de la 5G. La cinquième génération de technologie de réseau est considérée aujourd’hui comme la forme de communication la plus supérieure, non seulement pour les téléphones mobiles mais aussi pour les industries. Mais il y a 30 ans, personne n’aurait imaginé que nos appareils seraient capables […] More