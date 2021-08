seulement 3% de la zone humide a de l’eau

21/08/2021 à 08:03 CEST

Las Tablas de Daimiel, à Ciudad Real, l’une des zones les plus importantes d’Europe pour les oiseaux et classée Parc National, ne fait qu’aggraver sa situation écologique. La superficie inondée de cette zone humide a été drastiquement réduite (elle n’est déjà que de 3% du total), malgré les efforts déployés pour stopper sa dégradation. Le maire demande l’aide du gouvernement central alors que les experts jugent nécessaire de rectifier le modèle de production autour du parc, ce qui provoque sa contamination et sa ruine.

Le maire de Daimiel, Leopoldo Sierra, a exhorté le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (Miteco) à prendre « les décisions appropriées & rdquor; garantir la conservation du Parc National de Las Tablas de Daimiel, qui n’a actuellement que 3% de sa surface inondée.

Ce pourcentage représente 65 hectares inondés par rapport aux 1 780 potentiels du parc, ce qui, de l’avis de Sierra, montre que le ministère a une nouvelle fois « suspendu les fonctions de cours & rdquor ;, a indiqué le conseil municipal dans un communiqué.

Le maire insiste sur le fait qu’au-delà de la responsabilité que peuvent avoir d’autres institutions ou communes environnantes, c’est le Ministère qui « ne fait pas bien les choses & rdquor; et celui qui manque « d’un plan d’urgence qui assure une inondation stable & rdquor ;.

En outre, le maire a demandé un « plan de travail & rdquor; pour éviter cette même situation au cours des prochains étés et a défendu la nécessité du transfert qui a été approuvée par la Commission de gestion mixte du parc national par la majorité des représentants du conseil d’administration de Las Tablas et du conseil municipal de Daimiel en session plénière.

Sierra comprend que l’évolution du parc a montré que l’activation des puits d’urgence n’a pas fonctionné et que le pipeline Manchega Plain devrait être utilisé pour optimiser cette dérivation, bien que le ministère l’ait déjà exclu.

Outre les conséquences environnementales de cette dégradation progressive du parc, le maire a rappelé que Las Tablas sont « une grande attraction touristique & rdquor; pour l’économie locale, régional et provincial, et a averti que, probablement, cette année n’atteindra pas 100 000 visiteurs, alors que “normalement 200 000 personnes sont venues qui ont été réparties dans toute la province & rdquor;.

Sierra a déploré l’image de « secarral & rdquor; dans lequel il est devenu un espace déclaré Réserve de biosphère (1981), zone humide d’importance internationale par la Convention de Ramsar (1982) et ZEPA (1988) et il a été à nouveau demandé : « Que fait le ministère pour l’empêcher ? & rdquor ;.

Accumulation de déchets organiques

Au manque d’eau s’ajoute la contamination de l’existant. La chercheuse de l’Institut géologique et minier d’Espagne (IGME), Esther Santofimia, expliquait en 2019 que l’augmentation de la turbidité que les eaux de ce parc national ont connu peut avoir une relation directe avec l’accumulation de déchets organiques que cet espace protégé souffre.

L’eutrophisation ou l’accumulation de déchets organiques dans les zones humides est devenue un indicateur clair de la dégradation subie et cela est particulièrement visible dans le parc national de Las Tablas de Daimiel, dans la province de Ciudad Real. C’est ce qu’a expliqué la chercheuse de l’Institut géologique et minier d’Espagne (IGME), Esther Santofimia, au journal Lanza de La Mancha.

Le Parc National de Las Tablas de Daimiel est une zone humide de haute valeur écologique car elle est site de nidification et de migration de nombreux oiseaux, et parce que c’est une importante réserve de biodiversité.

Ces dernières années, une grande partie de la diversité existante dans cet écosystème a été perdue, comme en témoigne le déclin de la présence d’un oiseau emblématique comme le canard rouge qui se nourrit d’algues du genre Chara sp, qui sont également en voie de disparition, et Entre autres facteurs, cela peut être dû à une augmentation de la turbidité de l’eau avec le manque de lumière qui en résulte.

“Cette augmentation de la turbidité peut avoir une relation directe avec l’eutrophisation que connaît le parc et avec importantes populations d’espèces invasives de poissons à comportement benthique (carpe, poisson-chat), qui contribuent à augmenter ce paramètre et se nourrissent également de cette végétation submergée & rdquor;, a expliqué Santofimia.

Depuis mars 2018, l’IGME et le Centre d’astrobiologie (CAB) travaillent sur un projet intitulé « Parque Nacional de las Tablas de Daimiel : La zone humide contre l’activité des espèces exotiques envahissantes & rdquor; qui a reçu le soutien de la Fondation Biodiversité.

L’objectif principal de cette recherche était d’étudier une série de variables qui affectent l’état du système (hydrochimie, nutriments, phytoplancton, turbidité et rayonnement solaire) et d’évaluer l’influence que l’abondante population de poissons a sur celles-ci, notamment les espèces exotiques envahissantes. espèce.

Après l’étude de la biodiversité microbienne par le CAB, la présence de trois types de cyanobactéries a été confirmée, qui avec les algues photosynthétiques forment des tapis dans lesquels l’entrée de lumière nécessaire au développement de la végétation benthique est impossible car elle empêche la photosynthèse de prendre lieu, ce qui signifie que la production primaire ne peut pas exister en profondeur.

Tous ces résultats ont conduit à la conclusion que Las Tablas de Daimiel peut être considéré comme un espace eutrophe, atteignant le niveau d’hypereutrophie dans la zone où il y a une plus grande turbidité, des nutriments et de la chlorophylle-a, ce qui indique l’état écologique actuel.

Changer l’agriculture dans la région

Pour sa part, le chef de la zone d’hydrogéologie appliquée de l’Institut géologique et minier d’Espagne (IGME), Miguel Mejías, a récemment expliqué à Radio Daimiel la situation actuelle du parc national Las Tablas de Daimiel. La solution consiste à « ne pas dépasser les ressources disponibles, et que celles-ci soient utilisées de plus en plus efficacement, avec de meilleurs systèmes d’irrigation et des cultures adaptées à la région& rdquor ;.

Mejías, également membre de l’IGME au conseil d’administration du parc, a souligné «l’activité humaine et les moyens de production non durables & rdquor; comme la principale menace d’un écosystème très rare comme celui des nappes phréatiques.

La zone humide, a-t-il rappelé, « est un endroit presque unique en Europe, mais son état s’est aggravé au cours des dernières décennies., avec moins de superficie inondée et plus de variabilité interannuelle, affectée par le changement climatique et l’utilisation intensive des eaux souterraines & rdquor ;.

L’accumulation de la zone humide dépend des apports des rivières Guadiana et Cigüela, qui diminuent depuis les années 1970. « La situation oblige à trouver un équilibre entre le développement socio-économique et la pérennité de Las Tablas & rdquor ;.

La solution consiste à « ne pas dépasser les ressources disponibles, et que celles-ci soient utilisées de plus en plus efficacement, avec de meilleurs systèmes d’irrigation et des cultures adaptées à la zone & rdquor ;.

Pour l’instant, “nous devons nous adapter à de longues périodes de sécheresse comme celle que nous subissons depuis 2014 & rdquor;, a-t-il indiqué, soulignant que” c’est un problème difficile à résoudre et certainement pas à court terme & rdquor ;.

À propos des mesures comme un transfert ou la batterie de puits d’urgence, Mejías a insisté sur le fait que « ce ne sont pas des solutions, mais des correctifs qui servent à résoudre les situations d’urgence & rdquor ;.

Les deux options « sont utiles dans la bonne mesure & rdquor ;. Le transfert permettrait une inondation rapide de la surface du parc et le maintiendrait plus longtemps, bien que, s’il n’est pas effectué par le tuyau de La Mancha, il y a un risque que beaucoup d’eau se perde en cours de route.

Les puits, pour leur part, parviennent à maintenir la zone des foules humides et les empêchent de prendre feu. “Les deux mesures sont complémentaires et l’objectif est de maintenir le parc en vie jusqu’à ce qu’une réglementation soit atteinte qui permette d’alimenter le parc en eau à partir du fleuve Guadiana, au lieu d’être artificiellement & rdquor;, a-t-il indiqué.

En ce sens, le scientifique a souligné que «l’Administration hydraulique fait de nombreux efforts pour améliorer l’état de la zone humide & rdquor;. “Il y a aussi”, a-t-il poursuivi, “un changement absolu dans la façon de penser des agriculteurs et des personnes qui utilisent les eaux souterraines, avec une utilisation plus rationnelle des ressources & rdquor;.

De cette façon, et “Bien que la solution ne soit pas rapide & rdquor;, Mejías est optimiste quant à l’avenir du parc. A cette époque, a-t-il souligné, « l’objectif principal est d’éviter à tout prix que Las Tablas de Daimiel disparaisse & rdquor ;.

