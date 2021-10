Seulement 40 $ chez HSN (économisez 50 $)

Yahoo Life a reçu une compensation pour créer cet article, et reçoit une commission sur les achats effectués via les liens sur cette page. Prix ​​et disponibilité sont sujets à changement.

La Fire HD 8 n’est pas la tablette la plus sexy de la ville, mais elle offre un excellent rapport qualité-prix, surtout lorsqu’elle est en vente à 40 $. (Photo : Amazon)

Je ne lance pas des mots comme « fou » à la légère, surtout lorsqu’il s’agit de transactions. Mais ça, eh bien, assez fou.

Pour une durée limitée et jusqu’à épuisement des stocks, les nouveaux clients HSN peuvent obtenir la tablette Amazon Fire HD 8 (32 Go) avec des extras pour 40 $ lors de l’application du code promotionnel HSN2021 à la caisse. Prix ​​régulier sur Amazon : 90 $ sans extras. Meilleur prix à ce jour sur Amazon : 55 $, encore une fois sans extras.

40$ avec code promo (économisez 50$)

Bien que la page produit de HSN le répertorie sous le nom de « Fire 8 », soyez assuré qu’il s’agit du Fire HD 8 et de la version de dernière génération de la tablette.

Cela signifie qu’il dispose d’un écran de 1 280 × 800 pixels (pas de résolution très élevée, mais plus que suffisant pour les tâches d’une tablette de 8 pouces), de 32 Go de stockage extensible, de caméras avant et arrière et d’un port de chargement USB-C .

Il s’agit d’un appareil résolument axé sur le divertissement, idéal pour les jeux, les livres, les films, etc. Mais vous pouvez l’utiliser pour des choses comme le courrier électronique, Facebook, Pinterest, TikTok et YouTube. Il prend également en charge les commandes vocales Alexa mains libres.

Lire la suite: Ce sont les meilleures offres de tablettes pour 2021

La Fire HD 8 n’est pas la tablette la plus rapide de la planète, mais elle est certainement assez rapide pour les applications susmentionnées. Quant aux appareils photo, ils ne font que 2 mégapixels chacun, ce qui n’est certainement pas adapté à la photographie encadrée. Pour les appels Zoom et autres, cependant? Ils vont bien.

HSN vous offre également des bons pour un étui personnalisé (!) de Caseable et quelque chose appelé Family Tablet Essentials 11, qui est bon pour les abonnements à un quatuor de services (y compris Family Cookbook Project Premium). L’étui est le plus remarquable ici : vous pouvez le personnaliser avec du texte, une photo ou autre. Et cela vous coûterait normalement 30 $ tout seul.

J’ai longtemps considéré la Fire HD 8 comme l’une des meilleures offres de tablettes, point final. Cela était basé sur le prix régulier de 90 $ et le prix de vente fréquent de 65 $. Mais 40 $ ? Vous l’avez entendu ici : c’est fou.

L’histoire continue

40$ avec code promo (économisez 50$)

Suivez-nous sur , , et pour une inspiration non-stop livrée fraîchement à votre flux, tous les jours.

Vous voulez que les nouvelles quotidiennes de la culture pop soient livrées dans votre boîte de réception ? pour la newsletter de Yahoo Entertainment & Life.