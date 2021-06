Seulement 40 personnes dans le monde ont ce groupe sanguin | Vie

Connu sous le nom de sang doré, ce groupe sanguin n’est présent que chez environ 43 personnes dans le monde.

La sang d’or Cela peut ressembler à une potion mystique, mais c’est en fait le surnom de Rh-null (RH null), le groupe sanguin le plus rare au monde.

Il existe jusqu’à 8 combinaisons différentes qui peuvent être faites avec A, B, O et D + ou D-, mais de toutes, le groupe sanguin AB est celui qui trouve la plus faible proportion dans la société. Selon les données de la Stanford School of Medicine, 0,6% de la population générale a ce genre de sang qui coule dans ses veines et bien que les pourcentages varient selon l’ethnicité, il n’atteint jamais 1%.

Cependant, il existe un cas beaucoup plus étrange: celui au sang d’or, un oiseau rare qui ne compte que moins d’une cinquantaine d’habitants sur la planète.

La révélation de ce groupe sanguin particulier et très rare a été découverte par un homme nommé Thomas, dont le cas a été révélé dans un article publié dans le magazine Mosaic en 2014, intitulé précisément L’Homme au sang d’or.

Jusqu’en 1961, date à laquelle il a été identifié pour la première fois chez une femme aborigène australienne, les médecins supposaient que les embryons avec du sang Rh nul ils mourraient simplement dans l’utérus, comme le rapporte Big Think.

La caractéristique essentielle de ce sang doré est qu’il est dépourvu de l’antigène le plus commun. Son nom scientifique est Rhnull (Rh null), et il a été découvert en 1961, l’année depuis qu’environ 40 cas ont été signalés.

Bien qu’il puisse être extrêmement dangereux pour les quelques personnes présentant cette caractéristique, ce groupe sanguin est potentiellement salvateur pour de nombreuses autres vies.

La raison pour laquelle l’identification de votre groupe sanguin est si importante est que les globules rouges ont des récepteurs appelés antigènes. Si vous recevez une transfusion, votre système immunitaire n’acceptera que les antigènes qui correspondent au groupe sanguin spécifique. Sinon, votre corps attaquera les cellules sanguines, avec des résultats désastreux et potentiellement mortels.

Si vous aviez du sang doré, recevoir une transfusion d’un groupe sanguin avec n’importe quel antigène Rh entraînerait le rejet du sang par votre corps.

Étant donné que 99,99999994% des personnes ont du sang contenant des antigènes Rh, il peut être presque impossible de trouver un donneur de sang pour les personnes ayant du sang doré. C’est la raison pourquoi les personnes qui possèdent ce « sang d’or » sont encouragées à faire un don au cas où ils auraient besoin de sang, ainsi que d’autres patients avec des groupes sanguins rares pourraient en bénéficier.

En fait, ils sont considérés comme des « donneurs universels pour ceux dont le groupe sanguin est généralement rare », explique David Barbour, co-fondateur de Vivio Life Sciences.

Bien qu’ils soient d’excellents donateurs, les personnes sang d’or ils ont de nombreux problèmes nécessitant une transfusion : il est difficile de localiser un donneur et le sang est extrêmement difficile à transporter à l’international. Par conséquent, les transporteurs sont également encouragés à faire un don en tant qu’assurance pour eux-mêmes.

Selon la BBC, sang d’or elle s’acquiert de manière héréditaire. “Les deux parents doivent être porteurs de la mutation”, explique Natalia Villarroya, médecin spécialisée en hématologie à l’Université nationale de Colombie. Par curiosité, ses porteurs peuvent souffrir d’anémie légère, comme l’indique le US Rare Diseases Information Center.

En ce qui concerne les pays dans lesquels le les gens au sang d’or, Ils résident dans des endroits aussi disparates et éloignés les uns des autres que la Colombie, le Brésil, le Japon, l’Irlande ou les États-Unis.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Cristina Fernández Esteban.