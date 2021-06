Seulement 9 % des énergies renouvelables annoncées depuis 2018 sont actuellement installées : Bilan

Pour aider ces projets à trouver des acheteurs, le rapport suggère que les acheteurs centraux (SECI, NTPC) “peuvent explorer un mécanisme de redécouverte tarifaire pour les projets échoués en consultation avec les promoteurs de projets”, ce qui peut “faire tourner de nombreux projets échoués avec de meilleures offres. aux sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État, déjà stressées par des coûts d’achat d’électricité élevés ».

Parmi les 84 408 mégawatts (MW) de projets d’énergie renouvelable à grande échelle annoncés depuis le début de 2018, seuls 8 039 MW sont actuellement en construction et les capacités restantes sont encore à divers stades de mise en œuvre, un rapport publié conjointement par Ficci et Ernst & Young a pointé du doigt.

Le rapport, qui a suivi le développement de 332 projets d’énergie renouvelable d’une capacité de 84 408 MW annoncés depuis 2018, a révélé que les tarifs ont déjà été découverts lors d’enchères pour 57 154 projets d’énergie renouvelable, mais ceux-ci sont à différentes étapes de la signature d’un accord d’achat d’électricité (PPA ), obtenir les approbations des régulateurs, finaliser la clôture financière, l’acquisition de terrains et demander l’autorisation d’interconnexion au réseau.

Actuellement, la capacité d’énergie renouvelable installée dans le pays est de 95 656 MW, et le rapport indique que l’ajout de capacité cumulée en 2021 et 2022 devrait être de 17 100 MW. Ce rythme ne permet pas d’atteindre l’objectif de 1 75 000 MW de capacité d’énergie renouvelable à fin 2022.

Comme FE l’a signalé plus tôt, sur les 1 43 000 MW d’appels d’offres lancés pour la construction de capacités solaires depuis l’exercice fiscal 2017, environ 78 000 MW ont été annulés. Discoms avait eu froid aux yeux sur le pouvoir d’achat de ces projets à des tarifs découverts lors d’enchères après des prix beaucoup plus bas découverts lors d’enchères ultérieures.

Dans l’espoir de trouver de meilleurs tarifs, l’Uttar Pradesh a récemment annulé la vente aux enchères de février 2020 pour 184 MW de centrales solaires, rejoignant la liste du Gujarat et de l’Andhra Pradesh qui ont pris des mesures similaires.

“Notre analyse du pipeline de projets d’électricité RE à grande échelle indique que les projets d’environ 20 GW de capacité contractuelle issus d’enchères tenues au cours des années 2018, 2019 et du premier semestre 2020 restent bloqués sans AAE”, indique le rapport, ajoutant que le tarif moyen découverts pour tous les projets échoués sont supérieurs de 12 % à ceux pour lesquels des PPA sont exécutés.

Pour aider ces projets à trouver des acheteurs, le rapport suggère que les acheteurs centraux (SECI, NTPC) “peuvent explorer un mécanisme de redécouverte tarifaire pour les projets échoués en consultation avec les promoteurs de projets”, ce qui peut “faire tourner de nombreux projets échoués avec de meilleures offres. aux sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État, déjà stressées par des coûts d’achat d’électricité élevés ».

Les projets d’énergie verte de 84 408 MW en cours auraient besoin d’environ 4,25 crores de lakh Rs d’injection de capital pour leur opérationnalisation, ce qui se traduirait par 1,27 crore de lakh Rs d’injection de capitaux propres et 2,97 crore de lakh Rs de dette. Une grande partie de cette injection de capitaux est attendue du secteur privé, de plus en plus soutenu par des investisseurs en capital-investissement, des fonds souverains et d’autres investisseurs institutionnels spécialisés, selon le rapport.

