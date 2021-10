Seulement aujourd’hui ce robot culinaire est en vente à 50% chez LIDL | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le robot culinaire Kenwood Multipro Compact Plus est vendu à un prix incroyable sur la boutique en ligne Lidl.

Les produits que Lidl vend attirent toujours l’attention. Parfois c’est à cause de leur prix officiel ou des fonctions qu’ils intègrent, il en existe même des très originales comme le mannequin de repassage. Mais Lidl est un supermarché où les offres et aujourd’hui vous avez 50% le robot ménager Multipro Compact Plus.

Au cas où vous ne le sauriez pas, les robots culinaires s’apparentent à certains égards aux machines de cuisine. Ces équipes sont idéales pour accompagner tout cuisinier car elles se concentrent sur le effectuer certaines fonctions telles que battre, peser, hacher, broyer, pétrir, couper, émulsionner …

Parmi les différents fabricants, la société japonaise Kenwood est une référence et le robot culinaire Multipro Compact Plus Il a été imité à de nombreuses reprises, mais il n’a pas été égalé.

Ce robot culinaire fonctionne branché et a une échelle intégrée pour voir le poids sur le petit affichage numérique sur le dessus de la base.

Quant aux éléments qu’il comprend, il y a les disques de coupe et de râpe, le hachoir en verre, un presse-agrumes et des batteurs supplémentaires qui fonctionner à différentes vitesses grâce à 800 W de puissance.

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez vérifier tout ce que contient l’équipement Kenwood pour vous faciliter la vie en cuisine. Mais ne pensez pas que vous aurez besoin de beaucoup d’espace pour le ranger.

Ce robot culinaire a mesure 20 x 36,5 x 23 centimètres avec un poids de 5,6 Kg et il est fait de plastique et d’acier inoxydable.

Mais si vous êtes arrivé jusqu’ici, c’est peut-être parce que vous êtes intéressé à savoir quelle est l’offre. Attentif, le prix officiel est de 119 euros, mais aujourd’hui, vous pouvez l’acheter dans la boutique en ligne pour 59,99 euros. Si vous êtes intéressé, ne le manquez pas, il reviendra bientôt à son prix habituel.

