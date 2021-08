Seulement aujourd’hui : le Kindle d’Amazon est réduit à 69 euros dans une offre flash qui le laisse à son prix historique le plus bas | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous partez en vacances et que vous souhaitez emporter avec vous un support parfait pour lire n’importe où, le Kindle d’Amazon est une bonne option, d’autant plus qu’il est réduit à son prix minimum historique.

Le Kindle est le premier lecteur de livre électronique sur le marché avec une énorme différence par rapport aux autres, d’autant plus qu’il est de temps en temps possible de l’acheter bien en dessous de son prix grâce aux ventes Amazon.

C’est maintenant l’un de ces moments, et c’est que Amazon a en vente le Kindle avec éclairage avant intégré pour 69 euros, son prix historique le plus bas et le même prix qu’il y a un mois et demi lors du Prime Day. Cela n’a jamais été moins cher.

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétroéclairé.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on peut dire qu’aujourd’hui, c’est le meilleur lecteur d’ebook que vous puissiez acheter, et le prix en fait partie, bien sûr. Il existe d’autres Kindle à vendre qui valent également la peine pour la capacité, la résolution et l’ergonomie, mais dans l’ensemble, le rapport qualité-prix du modèle “d’entrée de gamme” est exceptionnel.

Nous passons ici en revue tous les Kindle qu’il existe actuellement et ce qu’ils ont à offrir, ce qui n’est pas peu, même s’ils ont un problème important : ils sont étroitement liés à la librairie numérique Amazon. Ce n’est pas un obstacle insurmontable, puisque vous pouvez toujours utiliser des programmes comme Calibre pour transférer des documents PDF ou EPUB.

L’essentiel est qu’actuellement, le Kindle avec éclairage avant intégré bénéficie d’une remise de 20 euros, 22%, et que ladite réduction ne sera maintenue que pour aujourd’hui Le 4 août, une offre flash qui en vaut certainement la peine.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

En plein été, vous cherchez peut-être un appareil de ce type pour lire en vacances, et le Kindle est idéal car ayant de la lumière sur l’écran, vous pouvez lire même en plein soleil, vous êtes à la plage, sur le terrain ou sombre au milieu de la nuit.

La livraison est totalement gratuite, comme dans presque toutes les commandes Amazon de 29 euros ou plus. Cela dit, si vous êtes pressé, vous pouvez toujours vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime sans engagement de rester. Dans ce cas, votre achat arrivera en seulement 24 heures.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.