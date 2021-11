Seulement dans 11 des 107 villes les plus peuplées d’Espagne, il est plus rentable de louer que d’acheter une maison

17/11/2021 à 05:22 CET

.

Louer une maison compense plus que de l’acheter uniquement dans onze des 107 villes les plus peuplées d’Espagne: San Sebastián, Getxo (Vizcaya), Sant Cugat del Vallès (Barcelone), Marbella (Málaga), Palma de Majorque; Alcobendas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, à Madrid ; Barcelone, La Corogne et Saint-Jacques-de-Compostelle, selon une étude du évaluateur UVE Valorisations.

Cette affirmation est basée sur le fait que les municipalités avec des prix de vente plus élevés ont généralement des pourcentages de quotas plus élevés par rapport au loyer.

Pour réaliser cette analyse, UVE Évaluations a calculé le versement hypothécaire qui correspond à un prêt de 80 % de la valeur de l’offre, d’une durée de 24,58 ans et d’un taux d’intérêt de 1,52 %, en prenant comme référence la valeur de juin publiée par l’Association espagnole des prêts hypothécaires et les prix du portail immobilier Idealista à vendre et à louer.

De là, il détermine que un quota supérieur à 85 % est un indicateur assez fiable qui le loyer est une meilleure option dans une commune précise ; un pourcentage qui résulte de la division du paiement hypothécaire par le loyer unitaire.

L’essentiel est que les meilleures options pour les locataires potentiels sont: Saint-Sébastien (110,2%) ; Getxo (Vizcaya) avec 98,7 % ; Sant Cugat del Vallès (Barcelone) avec 95,6% ; Marbella (Malaga), avec 92,2% ; Palma de Majorque (90,1 %) ; Alcobendas (89,6 %), Majadahonda (88,9 %) et Pozuelo de Alarcón (88,3 %), à Madrid ; Barcelone (87,8%) ; La Corogne (87 %) et Saint-Jacques-de-Compostelle (85,2 %).

Dans les villes dont le pourcentage est compris entre 85 % et 75 %, l’option de location est également considérée comme plus avantageuse. Il s’agit de : Fuengirola (Málaga), avec 83,8% ; Orihuela (Alicante), avec 83,8% ; Rivas-Vaciamadrid (Madrid), avec 83,3% ; Madrid (83,3 %) ; Cadix (82,1%), Estepona (Malaga), avec 81,9% ; Ourense (80,6 %) et Bilbao (80,4 %).

Ensuite, Pampelune (79,7%), Pontevedra (79,4%), Gérone (78,8%), Vitoria (78,5%), Mijas (Málaga), avec 78,3% ; Vélez-Málaga (Málaga), avec 77,4 % ; Torrevieja (75,5%) et Benidorm (75,5%) à Alicante ; et Las Rozas de Madrid (75,2%).

L’étude indique cependant que la faible offre locative peut signifier que, dans de nombreuses villes, l’adéquation actuelle à la location change, dans un court laps de temps, à acheter comme la meilleure option.

C’est le cas de Barcelone, Madrid, Bilbao, Getxo, Sant Cugat, Alcobendas, Majadahonda, Pozuelo, Marbella et Las Rozas, où la hausse des prix de location est considérée comme très prévisible.

Il peut également se produire, bien que dans une moindre mesure, dans Palma de Majorque, Pampelune et Vitoria.