Seulement environ 20% des Salvadoriens approuvent le plan d’adoption de Bitcoin : Sondage

Actualités Bitcoin

Seulement environ 20 % des Salvadoriens approuvent le plan d’adoption de Bitcoin du président Nayib Bukele : sondage

Dans un sondage mené par le sondeur Disruptiva, qui est affilié à l’Université Francisco Gavidia, il a été constaté qu’environ 54% des Salvadoriens considèrent l’adoption de Bitcoin comme “pas du tout correcte”.

Un autre 24% l’a décrit comme “seulement un peu correct”, tandis qu’environ 20% ont approuvé le plan de crypto-monnaie.

Le sondage selon ., a interrogé 1 233 personnes à travers le Salvador entre le 1er et le 4 juillet et avait une marge d’erreur de 2,8%.

“C’est un pari risqué sur la transformation numérique”, a déclaré Oscar Picardo, directeur de l’institut des sciences, de la technologie et de l’innovation de Disruptiva, lors d’un événement présentant les résultats de l’enquête.

Le sondage a en outre montré que 46% des personnes interrogées ne savaient « rien » de la principale crypto-monnaie, tandis que près de 65% ont déclaré qu’elles ne seraient pas disposées à être payées en Bitcoin.

Le mois dernier, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le bitcoin, aux côtés du dollar américain, comme monnaie légale. Le projet de loi a déjà été adopté à la majorité qualifiée et entrera en vigueur début septembre.

Bitcoin/USD BTCUSD

33 352,4006$787.122.36%

Volume 25,92 bVariation 787,12 $Ouverture 33 352,4006 $ Circulation 18,75 mMarché 625,42 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.