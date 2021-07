Seulement HODL ! Bitcoin et Ethereum surperforment les fonds indiciels crypto à « moindre risque »

in

Au cours des deux dernières décennies, les fonds indiciels et négociés en bourse (FNB) sont devenus l’une des formes d’investissement les plus populaires car ils offrent aux investisseurs un moyen passif de s’exposer à un panier d’actions plutôt que d’investir dans des actions individuelles, ce qui augmente le risque. perte.

Depuis 2018, cette tendance s’est propagée au secteur de la cryptographie et des produits tels que Bitwise 10 Large Cap Crypto Index (BITX) suivent la performance totale de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Solana (SOL), Chainlink (LINK), Polygon (MATIC), Stellar (XLM) et Uniswap (UNI).

La possibilité d’accéder à plusieurs projets majeurs via un indice de capitalisation boursière moyenne pondérée semble être un excellent moyen de répartir les risques et de s’exposer à une plus large gamme d’actifs, mais ces produits offrent-ils aux investisseurs un meilleur rendement ? en termes de bénéfices et de protection contre la volatilité ? par rapport aux crypto-monnaies de rang supérieur ?

Hodling versus paniers crypto

Delphi Digital a examiné de plus près les performances de Bitwise 10 et les a comparées à celles de Bitcoin après le creux du marché de décembre 2018. Les résultats montrent qu’investir dans BTC était une stratégie plus rentable même si BITX était légèrement moins volatile.

Prix ​​Bitcoin vs. Au niveau du bit 10. Source : Delphi Digital

Selon le rapport, “les indices ne sont pas censés surperformer les actifs individuels, ils sont censés être des portefeuilles à faible risque par rapport à la détention d’un actif individuel”, il n’est donc pas surprenant de voir BTC surperformer BITX en termes de coût purement.

L’indice offrait moins de risque à la baisse pour les investisseurs car le marché s’est vendu en mai, mais la différence était « négligeable » car « le retrait maximum de BTC était de 53 % et celui de Bitwise était de 50 %.

En général, les avantages d’investir dans un indice contre Bitcoin ne sont pas si grands car la nature volatile du marché des crypto-monnaies et les tirages fréquents et importants ont souvent un effet plus important sur les altcoins.

Delphi Digital a dit :

«Les indices cryptographiques continuent d’être un travail en cours. Le choix des actifs, des allocations et des seuils de rééquilibrage est une tâche difficile pour une classe d’actifs émergente comme les crypto-monnaies. Mais à mesure que l’industrie mûrit, nous nous attendons à ce que des indices plus efficaces émergent et gagnent du terrain. »

Ethereum surpasse également les paniers DeFi

La finance décentralisée (DeFi) a été l’un des secteurs de la cryptographie les plus populaires en 2021, dirigé par des échanges décentralisés comme Uniswap (UNI) et SushiSwap (SUSHI) et des plateformes de prêt comme AAVE et Compound (COMP).

Le DeFi Pulse Index (DPI) vise à tirer parti de cette croissance rapide et le jeton DPI est affecté à 14 des principaux jetons DeFi, notamment UNI, SUSHI, AAVE, COMP, Maker (MKR), Synthetic (SNX) et Yearn. .finance (ET FI).

Lorsque l’on compare les performances de DPI à Ether depuis la création de l’indice, Ether a nettement surperformé en termes de rentabilité et de volatilité, comme en témoigne une réduction de 57 % de l’Ether contre 65 % pour le DPI.

Prix ​​de l’éther par rapport au prix de l’indice DeFi Pulse. Source : Delphi numérique

Bien qu’il s’agisse d’une “comparaison imparfaite” selon Delphi Digital en raison du fait que “le risque et la volatilité des jetons DeFi sont supérieurs à ceux de l’Ether”, cela souligne toujours le fait que les avantages traditionnels observés dans les indices ne se reflètent pas dans les paniers.

Delphi Digital a dit :

“Vous auriez pu simplement modifier l’ETH avec HODL pour obtenir un profil risque-rendement plus élevé.”

À l’heure actuelle, Bitcoin et Ether se sont avérés être deux des jeux de crypto-monnaie les moins risqués disponibles par rapport aux fonds indiciels crypto qui offrent une exposition à une plus grande quantité d’actifs.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.