Seulement une ou deux personnes travaillant sur Titanfall à l’heure actuelle, dit Respawn

Le développeur Respawn Entertainment a déclaré qu’il n’y avait que “une ou deux personnes” travaillant sur Titanfall pour le moment.

C’est selon le coordinateur de la communauté Jason Garza, qui a déclaré dans une vidéo – repérée par MP1ST – que le studio n’a pas oublié ce titre. Il a également déclaré que tout le monde chez Respawn travaillait sur son titre de bataille royale gratuit, Apex Legends.

Cette nouvelle intervient à la suite d’un groupe de pirates informatiques attaquant Apex Legends afin de sensibiliser au fait que le Titanfall original était envahi par les pirates et les tricheurs.

« Tout ce que je peux dire, c’est que nous travaillons sur [Titanfall], et c’est pourquoi j’ai arrêté de parler de choses comme ça, et vous ne l’êtes pas… la communauté Titanfall n’est pas oubliée ou abandonnée ou quelque chose comme ça”, a déclaré Garza.

“Nous y travaillons toujours, c’est juste que nous ne pouvons pas télégraphier nos mouvements, et nous n’avons qu’une ou deux personnes dessus parce que le reste – tout le monde est sur Apex, alors ne vous sentez pas mal. C’est quelque chose que nous travaillez simplement sur le fait que ces choses prennent du temps, vous ne pouvez pas simplement appuyer sur un bouton et tout est réparé comme par magie.”

Apex Legends a attiré plus de 100 millions de joueurs depuis son lancement en février 2019. Le Titanfall original a fait ses débuts en 2014 avant une suite sortie en 2016.

