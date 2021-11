Seules les nouvelles constructions obtiendront les meilleures cotes d’efficacité énergétique d’ici 2025

Toutes les propriétés locatives au Royaume-Uni doivent désormais respecter les normes minimales d’efficacité énergétique (MEES) pour fonctionner légalement. Mais lorsque la barre sera relevée en 2025, des milliers de propriétaires pourraient être laissés pour compte.

Dans le cadre de la répression des logements locatifs mal entretenus et dans le but de s’attaquer à certains des problèmes environnementaux du pays, le gouvernement a introduit l’année dernière un EPC minimum qui doit être atteint sur toutes les propriétés louées à titre privé. À l’heure actuelle, toutes les maisons doivent obtenir au moins une cote « E ».

Cependant, à partir de 2025, le gouvernement souhaite relever cet objectif à une note de « C ». À l’heure actuelle, seuls 2 % environ des logements, qu’ils soient détenus ou loués, obtiennent une note A ou B et 85 % une note C ou D. Cela signifie qu’il reste beaucoup à faire pour atteindre la norme proposée au cours des quatre prochaines années.

Les nouvelles constructions se classent parmi les meilleures en termes d’efficacité énergétique

Selon le commentaire de David Smith, partenaire immobilier chez JMW Solicitors, seules les nouvelles constructions ou les propriétés fortement modernisées sont susceptibles d’atteindre la bande C d’ici la date cible de 2025.

«Ce sera un grand changement», dit-il. «Le passage à la bande E n’a affecté qu’environ 200 000 des propriétés les moins efficaces selon les chiffres du gouvernement. Le passage à une bande C affectera bien plus de deux millions de propriétés, approchant la moitié du secteur de l’achat à la location selon les chiffres que vous préférez.

« L’approche adoptée par le Department for Business, Energy & Industrial Strategy dans sa proposition est difficile à comprendre car elle ne prend pas en considération la réalité des propriétés au Royaume-Uni. »

Les propriétaires et les investisseurs immobiliers les plus aptes à répondre aux nouvelles exigences sont probablement ceux qui investissent dans les villes et les villages, dans des propriétés nouvellement construites ou récemment rénovées. En effet, il y a une plus grande concentration de propriétés anciennes dans des zones plus rurales, alors que les zones urbaines bénéficient constamment de la construction de nouvelles maisons modernes.

Locataires et investisseurs attirés par les logements neufs

Bien que les propriétés les plus récentes soient généralement plus chères que les anciennes, il y a normalement plus de valeur à avoir. Avec la mise à niveau EPC à l’esprit, investir dans une maison qui répond déjà aux futures exigences minimales signifie beaucoup moins de tracas pour effectuer des mises à niveau et des améliorations.

Du point de vue du locataire, une maison plus éconergétique signifie des économies ainsi que des avantages environnementaux. Des factures d’énergie plus faibles et un logement moins courant d’air et plus chaud sont des atouts attractifs pour les locataires, même si le loyer est légèrement supérieur à celui d’un bien ancien.

Pour les propriétaires qui possèdent déjà des propriétés à faible efficacité énergétique, il peut y avoir des coûts importants à venir. Une enquête menée plus tôt cette année par The Mortgage Works a révélé que 35% des 750 propriétaires n’étaient « pas convaincus » qu’ils pourraient atteindre une cote EPC de C dans leurs propriétés.

Ce que les propriétaires doivent faire

Pour les maisons qui ne répondent pas à la norme actuelle de catégorie E ou supérieure, les propriétaires doivent prendre des mesures soit immédiatement si la propriété est louée, soit avant qu’un nouveau locataire n’emménage si elle est vide. Il y a un plafond de 3 500 £, ce qui signifie que les propriétaires n’auront jamais besoin de dépenser plus que cela pour respecter la norme.

Le gouvernement recommande un certain nombre de mesures pour améliorer la cote EPC. Cela comprend l’isolation de la pièce dans le toit, l’isolation des murs intérieurs ou extérieurs, l’isolation des sols solides, qui sont toutes des améliorations de coût élevées.

À un niveau plus simple et moins cher, les propriétaires peuvent augmenter l’isolation des ballons d’eau chaude ou ajouter une protection contre les courants d’air et un éclairage à faible consommation d’énergie. Bien qu’il s’agisse de mesures plus modestes, elles auront tout de même un impact sur l’efficacité énergétique d’une propriété.

David Smith ajoute : « Il y a des propriétés neuves qui ne répondent pas aux nouvelles exigences d’un EPC de la bande C et des propriétés plus anciennes qui ne pourront jamais y répondre, quels que soient les efforts et les intentions des propriétaires.