Seuls 13% des billets à ordre endossés par le Gouvernement par le covid sont admis par les entreprises

01/12/2022 à 08:45 CET

Araceli Munoz

Face au succès des crédits garantis par l’ICO, peu d’entreprises espagnoles ont été incitées à profiter d’une autre des mesures exceptionnelles de liquidité dans le cadre de la pandémie de coronavirus : la émission de billets à ordre blindés par l’État. Sur la ligne de 4 milliards autorisée par le Gouvernement, seule 17 entreprises ont opté pour cette alternative émission d’environ 525 millions d’euros, soit 13 % du montant total prédisposé à cet effet, selon les informations contenues dans l’Alternative Fixed Income Market (Marf).

À ce jour, l’exécutif a autorisé des billets à ordre blindés pour plus de 2 500 millions, ce qui signifie qu’environ 21 % du montant engagé ont été émis. Les sources consultées par El Periódico de España indiquent que les entreprises conservent la garantie des placements à long terme, cependant de nombreux experts considèrent que cette mesure a été visant à couvrir le manque de liquidité à un moment précis de la pandémie, mais les entreprises ont cherché d’autres alternatives en cette période de coronavirus et le besoin d’obtenir ce financement n’a pas été aussi grand que prévu.

Avec la prolongation des mandats approuvée en décembre en Conseil des ministres pour l’ensemble du programme de billets à ordre de l’OIC, Les entreprises ont jusqu’en juin 2022 pour lancer leurs émissions avalisées par l’Etat. Cette mesure a été l’une des dernières à être mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie et a été lancée en mai 2020, même si ce n’est qu’en juillet de cette année-là que les entreprises ont pu commencer à en profiter.

Son objectif était que les moyennes et petites entreprises qui ne pouvaient pas s’adresser aux marchés financiers internationaux aient un alternative nationale qui les protégerait contre les problèmes de liquidité découlant de l’impact du coronavirus sur leurs entreprises. En ce sens, la dette à court terme émise dans le Marf ne peut être utilisée que pour couvrir les besoins de liquidités découlant de la pandémie, comme le paiement des fournisseurs ou la masse salariale, ainsi que la fourniture de biens et services. De cette façon, ils ne peuvent jamais être orientés vers le paiement de dividendes.

En tout cas, les mêmes sources indiquent que cette mesure a eu « un grand succès il y a des mois, car c’était un moyen d’accroître l’appétit des investisseurs internationaux pour les entreprises nationales en ayant la garantie de l’État ». De plus, soulignent-ils, aidé « à maintenir un schéma de liquidité à court terme, puisque les entreprises de taille moyenne peuvent émettre leurs billets à ordre progressivement jusqu’à atteindre le maximum garanti, la question est de savoir si cela continuera à être utile ces mois-ci & rdquor ;.

Qui en a profité ?

Pour le moment, Sacyr mène des émissions avec plus de 155 millions d’euros de billets protégés et il a été le premier à lancer cette mesure. Au total, l’entreprise de construction dispose d’une garantie de l’État pour émettre jusqu’à 350 millions d’euros. La deuxième place est pour Le Corte Ingles, qui a émis plus de 133 millions depuis sa première dans le monde des billets à ordre garantis en mars de l’année dernière. Au total, le géant espagnol des grands magasins a l’un des programmes les plus ambitieux puisqu’il a reçu une garantie de 1 000 millions d’euros.

Derrière El Corte Inglés et Sacyr se trouvent Tubacex et Audax, avec des billets à ordre garantis d’une valeur de 200 millions chacun. Le cinquième en termes de taille est le développeur Aedas Homes, qui a reçu le feu vert du gouvernement pour émettre 150 millions de billets à ordre. Ils sont suivis par l’entreprise de construction Aldesa et la société immobilière Pryconsa avec des programmes garantis d’une valeur de 100 millions chacun. Les neuf autres sociétés (Amper, Vocento ou Volotea, entre autres) qui ont rejoint les billets à ordre adossés à l’Exécutif ont des programmes d’un montant inférieur à 100 millions, mais qui totalisent ensemble près de 400 millions d’euros.

Concernant le format de ces émissions, le le montant maximum de la garantie est de 70% du principal de chacun des billets à ordre et du la durée maximale à laquelle la dette peut être placée est de 24 mois. Pour sa part, le coût sera de 30 points de base pour les garanties dont l’échéance est inférieure à 12 mois et de 60 points de base pour les garanties dont l’échéance est comprise entre 13 et 24 mois.

Coussin financier

Ces billets à ordre garantis ont été l’une des dernières aides lancées par le gouvernement de Pedro Sánchez pour freiner l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie espagnole. Les plus médiatiques et les plus réussis ont été les crédits endossés par l’ICO portés par de grandes banques nationales, qui ont été soutenues par des entreprises de toutes tailles et sans lesquelles les entreprises nationales n’auraient pas pu affronter les mois les plus difficiles de la pandémie.

Un autre des outils lancés est venu de la main de deux autres organismes publics : SEPI et Cofides. A travers eux, ils partent fonds de sauvetage pour les entreprises stratégiques. Le premier pour les grandes entreprises, qui avaient besoin d’un financement de plus de 25 millions d’euros, où environ 5 345 millions d’euros ont été demandés. La seconde concernait les petites entreprises, qui ont approuvé des opérations de financement pour près de 70 millions d’euros.

A ces mesures le moratoire sur les faillites est également ajouté, qui permet aux entreprises de ne pas demander la dissolution d’entreprises pour les pertes subies l’année dernière. Avec l’allongement de la durée, les entreprises disposent désormais d’une marge jusqu’en juin de cette année, en même temps que pour émettre les billets à ordre garantis par l’État.