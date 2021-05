Seuls les dieux de la course peuvent arrêter Verstappen en 2021

David Coulthard a affirmé que «seuls les dieux de la course» se tenaient entre Max Verstappen et une victoire au titre contre Lewis Hamilton en 2021.

Coulthard pense que Verstappen est plus que prêt à mettre fin au règne de Hamilton sur la Formule 1, mais seuls les dieux de la course peuvent nier le Néerlandais cette saison.

Après deux courses, Verstappen ne compte qu’un point derrière Hamilton au classement, mais a sans doute montré le meilleur rythme jusqu’à présent avec la Red Bull regardant la voiture la plus rapide, surtout lorsqu’elle est entre les mains de Verstappen.

Coulthard, qui est toujours associé à Red Bull, a déclaré qu’à l’approche du Grand Prix du Portugal, l’équipe est plus prête que jamais à l’emmener chez Mercedes.

«Ils sont la vraie affaire en termes de rythme absolu», a-t-il déclaré au Daily Mail. «Red Bull a toujours livré une voiture compétitive.

«Il ne fait aucun doute que vous pouvez livrer le temps au tour en qualifications et ensuite vous n’avez pas de problèmes de fiabilité en course – c’est là que Mercedes a été si forte au cours des dernières années, elle a eu un rythme de qualification et une fiabilité incroyable. .

«Donc, la seule chose qui, je pense, peut empêcher Max et Red Bull Racing de vraiment remporter ce championnat, c’est que les dieux de la course s’impliquent peut-être dans certaines choses avec fiabilité car il est définitivement assez expérimenté, il est définitivement assez mature, ce à 23 ans semble incroyable mais il est prêt. Il est plus que prêt.

Le vainqueur de la course à 13 reprises a également déclaré que Hamilton apprécierait la compétition que Verstappen lui offre.

“Je pense que Lewis a été bien servi au cours de sa carrière pour avoir, le plus souvent, de grandes voitures”, a-t-il ajouté.

«Je ne pense donc pas qu’il puisse à aucun moment aller« la vie n’est pas juste, pourquoi ma voiture n’est-elle pas la plus rapide ». Il en a eu beaucoup. Je pense qu’il ne se plaindrait jamais de ça.

«Je pense qu’il apprécie vraiment le défi. Il trouve généralement un autre équipement lorsqu’il est vraiment poussé. C’est génial pour son héritage, c’est génial pour sa motivation et c’est génial pour les fans de Formule 1. »