Seuls les fans bloqueront les vidéos sexuellement explicites à partir d’octobre

Dans un mouvement qui a choqué de nombreux internautes et confirmé les soupçons des autres, OnlyFans envisage de commencer à interdire aux créateurs de créer de la pornographie et du contenu sexuellement explicite sur leurs comptes. Les photos et vidéos nues seront toujours autorisées, mais uniquement si elles respectent les politiques d’OnlyFans.

OnlyFans existe depuis un certain temps, bien que la pornographie et les travailleuses du sexe contrôlent leurs propres décisions commerciales directement avec leurs fans. La pandémie a vu de nombreuses personnes inonder le site, y compris des célébrités de premier plan qui ont attiré 130 millions d’utilisateurs.

RUPTURE : OnlyFans, après avoir construit un espace réussi et sûr pour les travailleuses du sexe, les met maintenant à la porte. https://t.co/GPeYKxoeHE – Entrée (@inputmag) 19 août 2021

Maintenant, le site veut s’éloigner des travailleuses du sexe et des vidéos pour adultes, essayant plutôt de devenir un “forum pour les musiciens, les instructeurs de fitness et les chefs”, selon Bloomberg. La plupart des comptes populaires sur le site publient du contenu sexuel et interagissent avec les fans, bien que la pandémie ait vu des célébrités comme Bella Thorne, Cardi B et Tyga rejoindre le service.

La raison du changement n’est pas un changement d’avis de la part d’OnlyFans, mais plutôt incité par des partenaires bancaires et des fournisseurs de paiement qui ont soulevé des sourcils sur le contenu alors que le site cherche à collecter des fonds. OnlyFans a été évalué à plus d’un milliard de dollars, mais il faut penser que c’est un problème lorsqu’on réfléchit au contenu le plus populaire.

“Afin d’assurer la durabilité à long terme de notre plate-forme et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos directives de contenu”, a écrit OnlyFans dans un communiqué. Le site est géré par le fondateur Tim Stokely et le propriétaire Leonid Radvinsky et a été un phare pour les travailleuses du sexe à la recherche d’un moyen plus sûr de faire leur travail. Pourtant, le travail du sexe est méprisé par la société en général, du moins aux États-Unis, bien que l’entreprise ait réalisé plus de 2 milliards de dollars de ventes en 2020 et puisse conserver 20 % de ces fonds.

OnlyFans dévoilera ses nouvelles directives à une date ultérieure, mais l’inquiétude quant à l’avenir du site et de ses utilisateurs a beaucoup remis en question leur propre profession. De nombreuses travailleuses du sexe et créateurs se sont retrouvés à dépendre fortement d’OnlyFans, prenant la décision de changer une pilule difficile à avaler.