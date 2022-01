Seuls les passagers vaccinés sont autorisés à bord des trains de banlieue dans la région de Chennai : Southern Railway

Compte tenu de la forte augmentation des nouveaux cas de COVID-19 au Tamil Nadu, les passagers ayant reçu les deux doses de vaccination seraient autorisés à voyager sur ses services de banlieue à compter du 10 janvier, a annoncé samedi le Southern Railway.

Dans la dernière série de directives émises par elle, les passagers avec deux doses de vaccination seraient autorisés à voyager dans la région de Chennai.

Le Southern Railway a également mis en garde contre la perception d’une amende de 500 Rs auprès d’un passager qui ne porte pas de masque facial dans les locaux.

Compte tenu de l’augmentation actuelle des cas de COVID-19 et de la menace de la variante Omicron, le gouvernement du Tamil Nadu a imposé plusieurs restrictions à partir du 6 janvier, à la suite desquelles les services de trains de banlieue fonctionnent avec une capacité de 50 % en sièges.

Avec effet du 10 janvier à 4 heures du matin au 31 janvier à 23 h 59, seuls les passagers en possession d’un certificat de vaccination contre le COVID-19 seraient autorisés à voyager dans les trains de banlieue, selon un communiqué. Les passagers doivent présenter le certificat de vaccination pour la délivrance du voyage ou des abonnements aux guichets ainsi qu’une pièce d’identité en cours de validité, selon le communiqué.

Le Southern Railway a déclaré qu’au cours de la période susmentionnée, l’UTS sur le service d’application mobile ne serait pas disponible pour les passagers.

Compte tenu de la situation pandémique qui prévaut dans le pays et compte tenu des directives émises par le ministère de l’Intérieur et le gouvernement du Tamil Nadu, la Southern Railway a déclaré qu’elle avait introduit diverses restrictions et assouplissements chaque fois que cela était nécessaire.

Dans un appel aux passagers, le Southern Railway a déclaré qu’ils devraient commencer à voyager conformément aux normes établies par le ministère de la Santé et du Bien-être familial et le gouvernement du Tamil Nadu. Les passagers sont priés d’adhérer à tous les comportements appropriés au COVID-19 tels que la distanciation sociale, le port d’un masque facial et le lavage des mains à intervalles réguliers dans la gare et également à bord du train, ajoute le communiqué.

Vendredi, le décompte du COVID-19 dans le Tamil Nadu était passé à 27 76413 avec 8 981 cas tandis que le bilan s’élevait à 36 833 avec huit autres décès.

