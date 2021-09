Seuls les plus forts survivent à une critique philosophique, technique et économique des perspectives de la «crypto» au-delà de Bitcoin

in

J’ai lu jusqu’à la page 11 à partir de 48, et l’auteur n’avait encore rien dit et ne s’était engagé à aucun point de vue original. A quelle page fera-t-il enfin une réclamation tangible ?

Concernant son introduction, dans laquelle il propose l’utilisation du terme « premiers principes ».

Il n’est pas possible de raisonner à partir de principes premiers sur l’univers physique ou tout ce qui s’y passe. Toutes les affirmations sur la réalité physique doivent être empiriques et non axiomatiques.

Vous ne pouvez raisonner à partir de principes premiers que lorsque vous fournissez explicitement les règles de construction d’un monde platonicien abstrait, puis que vos conclusions découlent nécessairement et syntaxiquement de ses principes de base.

Raisonner à partir des premiers principes sur Bitcoin revient donc à tirer des enseignements de l’analyse de son code source.

L’auteur est évidemment confronté au problème posé par le théorème de Rice à cet égard. Non seulement je doute sérieusement que l’auteur ait lu le code source de l’implémentation de référence Bitcoin, ce qui est pire, même en lisant le code source d’un système non trivial, vous ne pouvez généralement pas prédire ou garantir ce qui va se passer exactement au moment de l’exécution .

Par conséquent, il ne peut rien conclure des premiers principes sur Bitcoin, même s’il a réellement lu son code source, ce qu’il n’a clairement pas fait.