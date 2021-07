Seuls les projets Axie Infinity et Polygon voient leurs revenus augmenter au cours du mois dernier

Dans le domaine des crypto-monnaies, Ethereum est le leader en termes de revenus, ce qui reste le cas même pendant les périodes de faible activité.

Avec un peu moins de 160 millions de dollars de revenus, le deuxième plus grand réseau génère de gros chiffres, suivi d’Uniswap à 104 millions de dollars et de 45,21 millions de dollars de PancakeSwap au cours des 30 derniers jours.

Le réseau Bitcoin n’a généré que 43 millions de dollars de revenus et Binance Smart Chain 39 millions de dollars.

Alors qu’Ethereum est clairement gagnant, ces revenus sur la blockchain ont diminué de 14,50 % au cours des 7 derniers jours et de 84,34 % au cours des 30 derniers jours.

Cette tendance à la baisse est à peu près l’histoire de tout le marché de la cryptographie, car le volume a diminué après que les prix aient encaissé de 50 à 75 % lors de la récente vente. Alors que les institutions sont à l’écart, le commerce de détail a pris une pause alors que le marché évolue de travers.

Pourtant, une poignée de projets sont encore capables d’enregistrer une croissance pendant ces périodes. Axie Infinity est l’un d’entre eux dont le jeton AXS a également bondi de 300 % la semaine dernière.

Le projet continue de croître, avec un volume de 14,27 millions de dollars, soit une augmentation de 41 % en 7 jours et de 285,85 % en 30 jours, selon TokenTerminal.

Il est également en tête de l’espace des jetons non fongibles (NFT), avec plus de 15 000 commerçants générant un volume de 13,71 millions de dollars. Les ventes, le volume et les commerçants d’Axie Infinity, chaque métrique enregistre une augmentation, selon Dapp Radar.

Protocole de chaîne latérale Ethereum Polygon est un autre avec une augmentation de plus de 18% et 305,95% au cours de la semaine et du mois passés. Tout en générant 359,33 000 $ de revenus, qui augmentent depuis mai et prennent de l’ampleur en juin, Polygon a également un peu plus de 8 milliards de dollars en TVL.

Pendant ce temps, la semaine dernière, Synthetix a également enregistré une augmentation de 24% de ses revenus, Nexus Mutual étant l’autre.

En ce qui concerne les protocoles de prêt, le protocole décentralisé original MakerDAO domine le secteur DeFi en termes de revenus. Sur la base des revenus cumulés du protocole au cours des 365 derniers jours, il se classe globalement comme le deuxième plus grand protocole après PancakeSwap basé sur BSC à 57,1 millions de dollars. Pendant ce temps, ses concurrents Compound et Aave détenaient respectivement 24,4 millions de dollars et 7,6 millions de dollars.

Cependant, Aave est en tête en termes d’utilisateurs mensuels avec sa part de marché en juin à 57,5%, tandis que Compound a 23,9% et Maker 18,6%. Aave a vraiment gagné en popularité il y a un an, alors qu’Aave avait 10,4%, la part de marché de COMP était de 42,7% et Maker 46,9%.

Alors que Compound est toujours en tête en ce qui concerne le montant total impayé, Aave s’est renforcé à plus de 3 millions de dollars et moins de 1 million de dollars, respectivement, tandis que le montant total emprunté sur Maker est supérieur à un million de dollars.

Dans l’ensemble, dans le secteur DeFi, comme sur l’ensemble du marché de la cryptographie, le nombre d’utilisateurs est tombé aux niveaux de septembre, avec seulement quelques milliers de nouveaux comptes ouverts quotidiennement, soit pas moins de 40 000 à la mi-mai. Nic Carter, le partenaire fondateur de Castle Island Venture, a déclaré dans une interview :

« DeFi va être mis au défi car il repose sur cette injection de nouvelles liquidités, et en fin de compte, de nombreux rendements DeFi sont fonction des nouveaux acheteurs soutenant les prix symboliques » “Je ne pense pas que DeFi va disparaître, ce sera peut-être un endroit moins attrayant pour garer la capitale dans les prochains mois.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.