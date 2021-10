Seuls les voyages climatisés à partir de maintenant! Kolkata Metro fait ses adieux aux râteaux non-AC

Le métro de Kolkata a officiellement fait ses adieux aux râteaux non climatisés.

Plus de râteaux sans climatisation dans le métro de Kolkata ! Dimanche, Kolkata Metro a officiellement fait ses adieux aux râteaux non climatisés, dont certains sont en service depuis sa création en tant que premier système de chemin de fer souterrain de l’Inde en 1984. Le Kolkata Metro Rail, qui a commencé ses services en 1984, a récemment organisé un exposition ‘Down the Memory Lane’ à la station de métro Mahanayak Uttam Kumar afin de marquer le départ des râteaux non AC. Le directeur général Manoj Joshi a été cité dans un rapport d’IE disant que dans le cadre des adieux, une exposition de photos a été organisée par Kolkata Metro qui décrira le passé, le présent et l’avenir du système de métro.

Selon le directeur général, c’est l’occasion de revivre les moments que la ville de Kolkata a partagés avec le Metro Rail, qui est devenu une partie intégrante de la vie des gens. À l’heure actuelle, plusieurs travaux d’agrandissement sont en cours et dans les deux à trois prochaines années, de nouveaux couloirs commenceront à fonctionner, a ajouté Joshi. Le dernier râteau non climatisé du métro de Kolkata a été cérémonieusement envoyé au carshed Noapara de la station de métro Mahanayak Uttam Kumar par le directeur général.

Le chemin de fer du métro de Kolkata, qui a commencé ses opérations il y a 37 ans entre Esplanade et Bhowanipore (actuellement la station de métro Netaji Bhavan), une distance de 3,40 kilomètres, couvre désormais une distance de 31,3 kilomètres. Actuellement, des travaux de construction sont en cours sur les itinéraires New Garia-Airport, Joka-BBD Bag en dehors du couloir de métro East West, dont une partie est déjà opérationnelle.

Il y a quelques mois, les travaux de creusement du tunnel dans le couloir du métro est-ouest ont été achevés par Tunnel Boring Machine avec la percée de « Urvi » dans la région de Bowbazar à Kolkata. Le ministère des Chemins de fer avait déclaré que le tronçon de métro était difficile pour les travaux de creusement car il comportait des bâtiments centenaires. Cependant, au milieu de la situation pandémique, le difficile tunnel de 800 mètres a été achevé avec succès conformément aux protocoles COVID-19, a affirmé le ministère des Chemins de fer.

